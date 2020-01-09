Азербайджан простил космонавта за посещение Карабаха

9 января 2020

МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта Клода Николье (Claude Nicollier) из "черного списка" лиц, "незаконно посетивших оккупированные территории".

"Николье обратился в МИД с просьбой исключить его имя из "списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана". Обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и по нему принято положительное решение",- отмечает пресс-служба МИД.

Клод Николье в 2012 году посетил Карабах вместе с другим швейцарским астронавтом Чарльзом Дюком. МИД Азербайджана на основании этого включил их имена в черный список.

В этом списке представлены лица, въезд которым в Азербайджан запрещён в связи с тем, что они нарушили "Закон о государственной границе" и без разрешения Азербайджана посетили Карабах.

В августе 2013 года МИД Азербайджана впервые обнародовал весь "черный список" из 330 человек, среди которых были депутаты парламентов, политики, журналисты, студенты, художники, артисты и другие лица из разных стран и международных организаций.

Сейчас в списке числятся около 700 человек.