Пашиняну написал осужденный за расстрел парламента Армении

17 января 2020

Аппарат премьер-министра Армении подтверждает информацию о том, что Наири Унанян, приговоренный в рамках дела о расстреле парламента 27 октября 1999 года к пожизненному заключению, написал письмо Николу Пашиняну.

Подробности не подлежат публикации, говорится в заявлении пресс-службы.

По неподтвержденной информации прессы, основной обвиняемый по делу написал письмо премьеру и выразил готовность принять участие в новом следствии по отделенной от дела «27 октября» и прекращенной части.

26 декабря 2019 года генпрокуратура удовлетворила жалобу адвокатов Анаит Бахшян, - супруги убитого бывшего вице-спикера парламента Юрия Бахшяна, - о назначении нового следствия по отделенной от уголовного дела и прекращенной части.

Эта часть касается установлению личностей возможных организаторов и покровителей теракта. Оно было закрыто несколько лет назад на основании «отсутствия состава преступления».

Решение о возобновлении следствия обусловлено не возникновением новых фактических обстоятельств, а нарушениями процедуры: «Были нарушены права правопреемницы пострадавшего на извещение о завершении предварительного следствия и ознакомление с материалами уголовного дела».

Адвокат правопреемницы Заруи Межлумян ознакомилась с семнадцатью томами прекращенной части: она уверена в наличии возможности полного раскрытия «27 октября», материалов, которые дают основание продолжать предварительное следствие.

«Есть фактическое обстоятельство, за которым, несомненно, нужно идти. Здравая логика подсказывает, что и следственные действия должны были вестись в этом направлении, но этого не случилось», - сказала адвокат в беседе с радиостанцией «Свобода».

Предварительное следствие продолжится в Службе нацбезопасности.