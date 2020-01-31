Мэрия Еревана отказала в эксплуатации рудника

31 января 2020

Мэр Еревана решил отказать в эксплуатации нового рудника туфа и базальта в районе Ачапняк. Заявитель получил отказ 31 января. Об этом в Фейсбуке пишет член фракции «Мой шаг» в Совете старейшин Гаянэ Мелком Мелкомян.

Согласно публикации на официальном сайте мэрии от 10 января, эксплуатировать новое месторождение в этом административном районе изъявило желание ООО «Сентрал Истейт».

22 января в районной администрации состоялось общественное обсуждение заявки на предварительную оценку воздействия эксплуатации рудника на окружающую среду. На основе предварительных результатов обсуждения мэрия должна была либо дать согласие, либо отказать компании.