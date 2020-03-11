Министр и премьер о трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Армении

11 марта 2020

«В Армении подтверждено еще три случая нового коронавируса. Двое из них - граждане Армении (45 и 27 лет), один — гражданин Италии (51 год). В Армению они прибыли недавно, и были взяты под контроль с момента прибытия», - сообщил в прямом эфире Фейсбука министр здравоохранения Арсен Торосян.

По его словам, в момент прибытия жалоб у зараженных коронавирусом не было: они появились позже. «Их доставили в инфекционную больницу, где провели тест. Двое из них ни на что не жалуются, только у одного наблюдается правосторонняя пневмония, которая, думаю, быстро пройдет после симптоматического лечения.

Также мы занимаемся изолированием лиц, имевших с ними в прямой контакт. Их немного. Фактически, эти случаи принесены извне, то есть локального распространения у нас нет. Можно сказать, что ситуация продолжает оставаться под контролем».

Министр сообщил и о хорошем самочувствии первого зараженного, как и изолированного ранее 31 человека.

Он высказался и о пандемии нового коронавируса, объявленной Всемирной организацией здравоохранения, так как данный термин, по словам Торосяна, трактуется по-разному. «В последнее время ВОЗ часто говорил, что объявление или необъявление пандемии немногое изменит с точки зрения мероприятий по борьбе, так как они обусловлены родом болезни, а не заявлением как таковым.

Гендиректор ВОЗ объявил пандемию, так как география болезни охватила множество стран. Однако параллельно заявлению также было сказано, что распространение болезни все еще можно предотвратить при помощи эффективных мер, которые были предприняты в разных странах, эти мероприятия осуществляются в Армении с конца января», - в частности, рассказал Торосян.

О ситуации высказался и премьер-министр Никол Пашинян, который, предвидя критику по поводу того, что рейсы из Италии не были прекращены, сообщил, что этот вопрос обсуждался несколько раз: «Мы пришли к выводу, что потенциальные носители вируса могут прибыть в Армению и из соседних стран — Франции, Австрии, - так как внутри Евросоюза ограничений нет.

То есть по этой логике мы должны закрыть направления и из других европейских стран, тем более что коронавирус распространяется и там. Сейчас авиакомпании сами решили приостановить рейсы из Италии.

Отмечу, что у людей в «Голден Палас» и первого пациента, у которого диагностировали коронавирус, никаких жалоб нет.

Дорогие соотечественники, прошу сохранять спокойствие и следовать советам министерства здравоохранения касательно способов предотвращения заражения.

Обратите внимание на то, что и эти три случая — не следствие заражения в Армении», - говорится в посте премьера.

Первый случай заражения был зафиксирован 1 марта у 29-летнего мужчины, прибывшего из Ирана.