Глава МИД Армении прокомментировал заявления Лаврова

21 апреля 2020

Решения по нагорно-карабахскому урегулированию, предложенные в прошлом году на встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве, активно обсуждаются, их подписание стало бы важнейшим шагом к выполнению резолюций СБ ООН. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

«Есть мадридские принципы, есть документы, которые готовились Российской Федерацией в 2010-2011 годах, так называемый Казанский документ. Есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются», - сказал глава МИД РФ.

Лавров пояснил, что эти документы подразумевают «продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций».

Как сообщает ТАСС, глава МИД РФ выразил уверенность, что их подписание стало бы важнейшим шагом в выполнении резолюций СБ ООН. «Я убежден, что, когда мы придем к решению о подписании этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, о которых идет речь и которые, повторю еще раз, требовали прекратить войну и начать договариваться.

Договариваться начали, нужно договориться теперь. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ».

Кроме того, Лавров назвал хорошим и полезным устоявшийся формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ. «Именно в нем воплотилось вот то самое требование Совета Безопасности о том, что нужно прекратить войну и начать договариваться».

Комментируя это заявление на брифинге 21 апреля, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян напомнил, что такие подходы появились в 2014 и 2016 годах и были неприемлемы для армянских сторон.

«С 2018 года обсуждения ограничивались подходами сторон к различным элементам. Предложенный в 2014-м вариант не лежит сегодня на столе переговоров. Мы более чем четко говорили о своих позициях, приоритетом в них является компонент безопасности. Что касается территорий, помимо всего, это зона безопасности, ни одна из армянских сторон не может и предположить, что это можно пересмотреть, поставив под угрозу безопасность населения Арцаха. Невозможно предположить, что какая-либо из армянских сторон может пойти на уступки, которые поставили бы под угрозу безопасность населения Арцаха.

Второй важнейший элемент заключается в том, что в основных принципах существует принцип самоопределения: для армянских сторон этот элемент преобладает в данном переговорном процессе.

Выражение права на самоопределение означает уточнение статуса. Свободное волеизъявление, без ограничений. Мирное урегулирование возможно посредством взаимных уступок. Уступок не было и не будет. Армянские стороны ни в коем случае никогда не примут подход, предполагающий создание угрозы населению Нагорного Карабаха. Тем более в условиях, когда эта угроза остается реальной и экзистенциальной.

Взаимные уступки должны быть соразмерны.

Армянская сторона всегда заявляла, что несет свою долю ответственности, полностью вовлечена в переговорный процесс и полностью будет вести это дело. В то же время у армянской власти нет мандата, полученного от народа Арцаха. Недавно в Арцахе прошли президентские и парламентские выборы. Арцахская власть получила соответствующий мандат в результате конкурентных, демократических выборов. За эти два года Армения постоянно тесно сотрудничала с арцахской стороной, и все то, о чем я говорю, подробно обсуждалось с арцахской стороной. Мы работаем вместе. Это будет продолжаться и с новой властью.

Решение, которое касается арцахского народа, не может быть принято без арцахского народа. Это те четкие принципы, которыми армянская сторона руководствуется в переговорном процессе», - заключил Мнацаканян.

Напомним, что сегодня состоится видеовстреча глав МИД Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.