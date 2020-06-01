Парламент одобрил создание в Армении Патрульной службы вместо двух других

1 июня 2020

Постоянная парламентская комиссия по вопросам обороны и безопасности одобрила представленный правительством Армении законопроект, в котором предлагается создать новую Патрульную службу, которая заменит действующую Патрульно-постовую службу и Дорожную полицию.

Министерство юстиции утверждает, что она будет значительно отличаться от двух действующих сейчас внешних служб ППС и ДП, поддерживающих порядок во время дорожного движения и в общественных местах, а также осуществляющих функцию обеспечения безопасности на дорогах. Ряды новой патрульной службы пополнят новые кадры, действовать она будет на основе новых принципов и стратегии и иметь новую униформу, новое оснащение со спецсредствами и техническим оборудованием.

Замминистра юстиции Кристинэ Григорян заверила, что Патрульная служба пополнится новыми кадрами на основе открытого конкурса. Избранные служащие пройдут 5-месячную образовательную подготовку в образовательном комплексе полиции.

На первом этапе Служба будет задействована в Ереване до первого квартала 2021 года. Затем - в Ширакской и Лорийской областях, далее - по всей республике - до первого квартала 2022 года. До тех пор в остальных областях страны будут продолжать работу сотрудники нынешней ППС и служащие второго офицерского батальона ДП.

Предусматривается повышение зарплат служащих и некоторое сокращение кадрового фонда.

В первом чтении законопроект обсуждался в парламенте 27 мая. Основная докладчица, замминистра Григорян сообщила, что число строевых служащих подразделения ППС в настоящее время составляет 840, а ДП - 230 человек. В случае создания новой Патрульной службы в Ереване их будет 700.

По словам замминистра, служащим полиции, которые не преодолеют конкурс ПС или не пожелают в нем участвовать, будет предложена работа, к примеру, в войсках полиции, в которых также ожидаются определенные стратегические изменения.

Зарплату поднимут также сотрудникам новой Патрульной службы: фонд ППС и ДП в Ереване составляет порядка 3 миллиардов драмов в год, в новой Службе он составит 4.3 млрд. в год. Зарплата служащих Патрульной службы с учетом налогов составит порядка 237 тысяч драмов ($490).

Параллельно задействованию новой Патрульной службы, с целью обеспечения ее эффективности будет создан Центр оперативного управления, который, помимо функции единого управления звонками и сообщениями, будет осуществлять функцию управления внешними силами полиции, обеспечивая быстрое реагирование на поступающие сообщения, оказание гражданам профессиональной помощи и консультации и т.д.

Проект вернется в зал пленарных заседаний парламента на второе чтение.

Напомним, что создание Патрульной службы и внедрение оперативного управления считается одной из составляющих стратегии реформирования полиции. Цель заключается в пересмотре и реорганизации образования и переподготовки служащих структуры, пересмотре эффективности предварительного следствия, создании координирующего сферу, разрабатывающего и осуществляющего политику сферы министерства (МВД), которое будет подотчетно в том числе парламенту.