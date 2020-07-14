СК Армении сообщает новые подробности о продаже детей

14 июля 2020

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении продолжает работать над раскрытием всех обстоятельств случаев незаконного усыновления детей.

Согласно официальному сообщению, в ходе предварительного следствия были добыты данные о том, что начиная с 29 ноября 2005 года от аккредитованных в иностранных государствах и занимающихся усыновлениями компаний, их сотрудников и обратившихся по вопросу усыновления лиц стали поступать деньги представителю отмеченных компаний в Армении, а с июня 2007 года компании стали разворачивать деятельность уже на территории республики.

С умыслом организовать куплю-продажу детей была создана преступная группа, в которую вошли сотрудники действующих в стране детдомов, Минюста, министерства труда и социальных вопросов, подведомственных ему детдомов, органов местного самоуправления, правительства и подведомственных ему органов.

В частности, СК сообщает, что часть членов группы фактически осуществляла функции представителя иностранных компаний в процессе усыновления детей иностранцами, другая часть - оказывала им услуги, за которые в период с 2005 по 2019 годы от отмеченных компаний и их сотрудников, а также обратившихся по вопросу усыновления лиц на банковские счета осуществлявших функции представителей компаний и их родственников в процессе усыновления минимум 114 детей-граждан Армении были переведены более 1 800 000 евро и 26 000 долларов, а начиная с 2007 года в качестве цели иностранных переводов отмечались данные усыновителей.

За каждое усыновление представители иностранных компаний получали отдельную сумму, размер которой значительно превышал сумму, необходимую на покрытие расходов в ходе усыновления на территории Армении, в результате чего участники процесса получили необоснованный доход.

Следствием установлено, что ответственные сотрудники местных детских домов создавали условия для того, чтобы биологические родители, введенные в заблуждение или под угрозой, отказывались от детей, а вовлеченные в группу представители различных компетентных госорганов и органов местного самоуправления, используя свое служебное положение, способствовали беспрепятственному осуществлению процесса, в некоторых случаях составляя и представляя в соответствующие органы документы с ложными данными.

Заведено уголовное дело по статьям 168 (Купля ребенка с целью опеки над ним или продажа ребенка с целью передачи его лицу, взявшему на себя опеку над ребенком), 190 (Легализация (отмывание денег) имущества, полученного преступным путем), 223 (Создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе). Предварительное следствие продолжается, говорится в официальном сообщении.