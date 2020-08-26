Баку грозит армянскому офицеру пожизненным заключением

26 августа 2020

Служба госбезопасности и генпрокуратура Азербайджана обвиняет армянского офицера Гургена Алавердяна, попавшего в плен с линии соприкосновения войск в Карабахе, в "участии в незаконных вооруженных формирований, созданных на территории оккупированного Кельбаджарского района, совершении нападения на военнослужащих, предприятия, управления, организации или отдельных лиц Азербайджанской Республики". 31-летний Алавердян, как заявляет военное ведомство Армении, вышел на проверку боевого опорного пункта в плохую погоду, заблудился и пропал.

"Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте фотографии Гургена Алавердяна и якобы обнаруженных у него вещей, что не соответствует действительности. Предлагаем Министерству обороны Азербайджана не прилагать лишних усилий и не искажать действительность. Уверены, что в ближайшее время ситуация прояснится, ведется служебное расследование, и все детали будут раскрыты. По нашим данным, Гурген Алавердян заблудился", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Генеральным прокурором Азербайджана начато уголовно дело по статьям "ведение агрессивной войны", "шпионаж", "создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп", "незаконное приобретение, передача, хранение, транспортировка, ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств" и "незаконное пересечение государственной границы". По указанным статьям Алавердяну грозит длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Ранее представитель офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни сообщила, что они уже ведут диалог с властями Армении и Азербайджана по вопросу офицера Гургена Алавердяна. Она также сообщила, что в настоящее время в Азербайджане удерживаются пятеро граждан Армении.

"Обычно в подобных ситуациях роль Красного Креста как нейтрального посредника в гуманитарных вопросах заключается в получении возможности незамедлительно посетить лицо, чтобы была возможность посредством периодических посещений проверять условия его содержания, отношение к нему, а также помочь этим лицам оставаться на связи с членами своей семьи. Цель в этом, диалог установлен", - сказала Аматуни.