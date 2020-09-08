Извиняется и садится на бутылку. В Чечне сняли на видео унижение оппозиционного активиста

8 сентября 2020

В ряде кавказских пабликов появилось видео, на котором обнаженный юноша из Чечни стоит на коленях и признается, что являлся администратором оппозиционного местным властям телеграм-канала, сообщает Кавказ.Реалии.

На ролике он извиняется и садится на бутылку. "Я себя наказываю и передаю эстафету администраторам канала 1ADAT", - говорит молодой человек, представившийся 19-летним Салманом Тепсуркаевым.

Представитель телеграм-канала 1ADAT рассказал Кавказ.Реалиям, что Тепсуркаев был не администратором, а активистом оппозиционного движения в Чечне, и какое-то время модерировал чат канала.

По словам собеседника, настоящее имя юноши они узнали из упомянутого видео, которое пришло с его аккаунта в общий чат активистов. В субботу в ходе переписки молодой человек сообщил ему , что "проговорился кадыровцу и за ним пришли". После этого связь с Тепсуркаевым прервалась.

Оппозиционный видеоблогер Тумсо Абдурахманов назвал случившееся экстраординарным событием "даже для кадыровской Чечни":

"Если до сих за инакомыслие нас пытали, сажали в тюрьмы по сфабрикованным уголовным делам, заставляли публично извинятся, изгоняли из республики, убивали и под покровом ночи как собак закапывали на кладбищах и высшей мерой наказания было публичное снятие штанов, то сейчас кадыровцы расширили окно Овертона до публичного сажания на бутылку".

Редакция Кавказ.Реалий обратилась за комментарием в аппарат уполномоченного по правам человека при главе Чечни. В офисе омбудсмена сообщили, что знают о произошедшем, но ни сам пострадавший, ни его родные к ним не обращались. При этом отметили, что сотрудники уполномоченного по правам человека в Чечне "готовы заняться проверкой инцидента в связи с недопустимостью происходящего на видео".

Редакция не располагает на данный момент комментариями из прокуратуры республики и МВД.

Оппозиционный телеграм-канал 1ADAT публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории Чечни, основываясь на данных источников в правоохранительных органах и структурах власти.

За неполных пять месяцев своего существования 1ADAT собрал более шести тысяч подписчиков. Авторы называют свой паблик движением, а себя и подписчиков – "борцами с режимом Рамзана Кадырова". Большая часть их сторонников, не согласных с действиями местных властей, находится в Чечне.

Анонимные авторы оппозиционного паблика 1ADAT рассказали в интервью Кавказ.Реалиям, как они помогают жертвам произвола властей в Чечне и что отвечают на обвинения в подстрекательстве молодежи.