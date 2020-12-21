Время замедляется, когда мы врем - исследование

21 декабря 2020

Если время замедлилось, значит, вам есть, что скрывать. К такому выводу пришли японские ученые

Большинство людей согласится с тем, что время пролетает быстрее за хорошей книгой, интересной беседой и вообще, когда вы получаете удовольствие. Точно так же оно как будто замедляется, когда вы попадаете в неприятную ситуацию, из которой хотите побыстрее выпутаться, или пытаетесь кого-то запутать или ввести в заблуждение.

Японские ученые Идзуми Мацуда и Хироси Ниттоно решили проверить, в самом ли деле ход времени начинает восприниматься иначе теми, кто хочет что-то скрыть или солгать.

Чтобы проверить свою версию, Мацуда и Ниттоно предлагали студентам украсть что-нибудь в лаборатории и скрывать это до конца эксперимента. А чтобы мотивировать его участников, каждому из них было предложено по 500 йен, но с условием, что студенты получат деньги только в том случае, если воровство не раскроется.

Затем студентов сажали перед компьютером и показывали фотографии различных предметов, сопровождавшиеся повторяющейся надписью "вы украли это?" После показа каждой картинки участник эксперимента должен был определить, как долго она держалась на экране.

При этом задания различались по принципу "виновен - невиновен", то есть одним студентам среди прочих показывали картинку украденного предмета, а другим - нет.

В ходе задания ученые следили за реакцией студентов с помощью прикрепленных к коже датчиков.

Когда на экране возникал украденный предмет, исследователи неизменно отмечали всплеск нервного возбуждения. К тому же студентам в категории "виновен" казалось, что все предметы, а не только украденный, демонстрировались на экране дольше, пишет Би-Би-Си.

"Когда вы пытаетесь что-то скрыть, время для вас движется медленнее, чем обычно, потому что вы пребываете в состоянии возбуждения и повышенной бдительности", - поясняют Мацуда и Ниттоно в своей работе, опубликованной в издании Biological Psychology.

И хотя ученые не могут сказать, каков был бы результат вне рамок лабораторного исследования, они сильно подозревают, что в реальной жизни эффект замедления времени лишь усилился бы.

"Посудите сами, - говорят они, - участники эксперимента чувствуют себя в полной безопасности, им ничего не грозит, даже если они не смогут обмануть экспериментатора, но в реальной жизни на кону оказывается намного больше всего".

Со стороны можно подумать, что результаты исследований японских ученых можно было бы с успехом применить в разработке новых методов разоблачения преступников. Тем более что один из авторов, Идзуми Мацуда, ранее работал в национальном исследовательском институте полиции и хорошо знаком как с теоретическими, так и с практическими аспектами применения полиграфа.

Однако, как указывают сами ученые, "проблема в том, что возбудиться могут не только лжецы и потенциальные преступники, но и совершенно невинные люди, которые под стрессом испытания тоже ощутят замедление времени, так что мы не думаем, что по разнице в восприятии времени можно с надежностью определять, врет человек, или говорит правду".