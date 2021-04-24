8 матерившихся в адрес премьера жителей Мегри могут быть арестованы

24 апреля 2021

19 лицам предъявлены обвинения в рамках уголовного дела, заведенного в связи с инцидентом 21 апреля в Мегри и Агараке. В суд подано ходатайство об избрании в отношении 8 из них меры пресечения в виде ареста.

В заявлении Следственного комитета Армении говорится, что мэр Мегри Мхитар Закарян организовал, руководил и координировал действия, в которых, в числе прочих, участвовали сотрудники городской администрации, а также компаний, принадлежащих Закаряну и людям из его окружения.

В тот же день вице-мэр Гориса Менуа Овсепян организовал и координировал хулиганские действия, в ходе которых группа людей озвучивала ругательства, препятствовала дорожному движению и забрасывала яйцами автоколонну премьер-министра Армении.

В отношении Овсепяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а мэр Мегри арестован.

10-м из 19 обвиняемых предъявлено обвинение по признакам статьи 258 УК (Хулиганство).

К рабочему визиту Никола Пашиняна подготовились заранее: на «акциях протеста» можно было заметить, к примеру, мэра Мегри, члена отстраненной от власти в 2018-м Республиканской партии Армении, людей из близкого окружения горисского градоначальника и др. Отметим, что после «бархатной революции» 2018 года данные должности занимали (а во множестве случаев – продолжают занимать) бывшие и нынешние члены Республиканской партии, возглавляемой экс-президентом Сержем Саргсяном.

Демонстранты в основном попросту матерились в адрес главы государства.

Работающие на месте полицейские спокойно наблюдали за происходящим, СМИ – вещали.

После визита в область главы правительства СК выпустил заявление о том, что в связи с инцидентом заведено уголовное дело по признакам статьи «Хулиганство».