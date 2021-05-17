Сергей Лавров не видит причин для нагнетания эмоций в вопросе демаркации армяно-азербайджанской границы

17 мая 2021

Российская сторона готова оказать консультационные услуги в делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ. При этом отмечая важность того, что никаких стычек в Сюнике не было.

По сообщению РИА Новости, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя продвижение азербайджанскими ВС своих позиций за счет армянской территории в районе озера Севлич, заявил, что достигнута договоренность по поводу ситуации в Сюникской области Армении.

«Ни одного выстрела не было произведено, никаких стычек там не происходило. Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас о содействии, наши военные такое содействие оказали, договоренность достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе», - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.

По его словам, азербайджанская сторона делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована.

«Никто никогда этим не занимался, и мы предложили сторонам приступить к такой работе, мы готовы оказывать им в этом содействие, предоставляя и картографический материал, и консультационные услуги», - сказал Лавров.

Напомним, что 12 мая азербайджанские военные пересекли государственную границу Армении на участке озера Севлич в Сюникской области и попытались, как заявил и.о. премьер-министра Армении, «охватить озеро», 30 процентов которого контролируются азербайджанской, 70 процентов – армянской стороной. Военного столкновения, как сказал Пашинян, не было, на приграничной территории ведутся переговоры. Азербайджанская сторона проникла в том числе со стороны Гегаркуникской области.

После двухдневного молчания Баку призвал армянскую сторону не поддаваться панике, «принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не усугублять необоснованно ситуацию в регионе».

На заседании Совбеза Никол Пашинян заявил о решении Армении обратиться в ОДКБ, а также к президенту РФ с просьбой об оказании военной помощи.