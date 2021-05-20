Глава предвыборного штаба Кочаряна обвиняется в отмывании денег

20 мая 2021

Глава предвыборного штаба «Армения» (возглавляет экс-президент Роберт Кочарян), бывший вице-премьер Армен Геворгян обвиняется в легализации средств, полученных преступным путем (отмывание денег). Специальная следственная служба сообщает о добытых доказательствах того, что в 2004-2018гг. вице-премьер легализовал полученные преступным путем 4 921 302 378 драмов.

В сумме законные доходы Геворгяна и связанных с ним людей в течение 2002-2018гг. составили 743 458 821 др., между тем, в тот же период им было передано право собственности на недвижимое имущество Геворгяна (39 единиц) в Ереване и областях, стоимость которого многократно превышает упомянутую сумму.

Геворгян оказал давление на глав общин в ряде областей, чтобы те провели формальные аукционы и передали его знакомым право собственности на некоторые земельные участки, принадлежавшие общинам.

Следствием установлено, что договорная цена на имущество в Ереване и областях составила 751 268 208 драмов, между тем, на момент совершения сделки средняя рыночная цена этого имущества была в 6 раз больше, а рыночная цена 10 единиц недвижимого имущества в Чехии (зарегистрированы на его знакомых) составила 920 000 долларов.

Также стало известно, что как в Армении, так и в Чехии люди из окружения Геворгяна основали ряд компаний, зарегистрировав на них недвижимое имущество. Деньги циркулировались при помощи банковских сделок, однако соотношение как рыночных цен на недвижимое имущество, так и циркулировавших средств отличались от полученной ими законной прибыли.

В рамках уголовного дела удалось установить, что сумма рыночной цены на все упомянутое недвижимое имущество превышает законную прибыль, полученную Геворгяном и Ко. Таким образом, за время пребывания на государственных должностях Геворгян приобрел и переписал на знакомых недвижимое имущество, а также – путем сокрытия реальной стоимости имущества – легализовал (отмыл) 4 100 071 179 драмов и 920 000 долларов (эквивалентных 391 920 000 др.).

Чтобы скрыть и изменить происхождение наличных средств, полученных преступным путем, а также представить их в качестве законно полученной прибыли (после различных банковских сделок), эти деньги вращались по банковским счетам его знакомых и зарегистрированных на их имена организаций.

Бывшему вице-премьеру предъявлено обвинение по статье «Легализация доходов, полученных незаконным путем» (1 и 3 пункты третьей части статьи 190 УК).

Предварительное следствие продолжается.