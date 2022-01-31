Задержанные и штрафстоянка: ереванские автомобилисты вышли против АППА страхования

31 января 2022

Автомобилисты-противники подорожания «Обязательного страхования автогражданской ответственности» (АППА) собрались на центральной Площади Республики в Ереване в понедельник, 31 января. Водители сигналили и наворачивали круги близ «каменного ковра». Пятеро участников акции были задержаны, три авто - увезли на штрафстоянку. Оставшиеся обещают вернуться послезавтра.

27 января Бюро автостраховщиков Армении сообщило об изменении тарифов, аргументировав это стремлением «реформировать сферу». В заявлении говорилось о выросшем числе ДТП, подорожании запчастей, ремонта автомобилей, увеличении размера компенсации и, как следствие - повышении страхового тарифа.

«После этого никто больше не станет покупать авто», - сказал один из протестующих.

Для водителей со страховой историей базовый тариф АППА составит 21 700 драмов (вместо нынешних 18.7 тыс.). А для тех, у кого не было договора страхования, будет действовать единый тариф в размере 41 000 драмов. Для основных клиентов подорожание составит 1500-3000 драмов ($3.1-6.2). Однако для тех, кто находится в зоне со средней или высшей степенью риска, тариф будет еще выше. Изменится также расчет выплаты по страховке: на смену действующей системе групповых тарифов (когда учитывались марка машины, мощность двигателя, цель использования и иные параметры) придет система индивидуальных тарифов (появится уравнительный тариф – до конца 2022 года внедрят новую систему регулировок). Новые регулировки системы расчета тарифов и страховых выплат вступят в силу 7 февраля.

Причиной акции протеста стало, в первую очередь, повышение тарифов: автомобилисты блокировали один из участков проезжей части, образовав пробку. Они сигналили и ехали по кругу.

Несколько десятков стражей правопорядка, в том числе - красные береты, стали останавливать машины, задерживать водителей и увозить авто на штрафстоянку.

По сообщению полиции, пятерых задержали, на штрафстоянке оказались 3 автомобиля.

Один из участников, оштрафованный полицейскими на 5000 - за «неуместное движение» - сказал, что они всего лишь прибыли выразить несогласие с новым законом: «Надежд я ни на кого не возлагаю, встречи не требую, просто выражаю несогласие».

Другой демонстрант заметил, что акции на этом не закончатся: «Будем протестовать до тех пор, пока не добьемся своего. Если не устранят поправку сегодня, послезавтра у нас будет еще больше требований. Сколько бы ни штрафовали, будем продолжать: наши друзья-адвокаты займутся этими вопросами».