Призывников-езидов избили, отвели чистить туалет, один из них пропал. Минобороны оправдывает офицеров

3 февраля 2022

В одной из воинских частей города Капан (Сюникская область) призывники, езиды по национальности, подверглись избиению и унижению, их заставляли чистить туалеты. Один из ребят, Вле Фероян, пропал. В части утверждают, что он сбежал.

2 февраля родные Ферояна собрались перед зданием министерства обороны Армении. Вле призвали 31 января: уже на наследующий день командование части «принялось за дело».



Дед парня Сероб Шумоян: «Говорит: дедушка, притесняют. Отвели, говорят, в сторону туалета, заставили чистить. Было двое езидов, и на них оказывали давление, мол, чистите туалет и все такое. День, как призвали… Оставили на улице, не разрешали войти в часть. Весь состав отвели в столовую, а этих изолировали».

В последний раз родные говорили с парнем 1 февраля. Он рассказал о происходящем. После связаться с ним больше не удавалось.

Брат Ферояна рассказал Irakanum.am, что парня оставили на улице, голодным, говорили, что не впустят в казарму, пока он не подметет:



«Ребенок оставался на улице до часа. На территории части есть пулпулак , он подошел, чтобы выпить воды, - не разрешили. После часа позвонил домой и сказал, что там за ситуация. После этого вестей о ребенке у нас нет».

Главным исполнителем, по словам дяди, был комбат карантинного периода Армен Авагян: «А командир воинской части Цолак Хачатрян позвал его , сказал «тебе дали приказ, ты должен исполнять, если не исполнишь, я сам построю все войско, а ты должен будешь подметать перед всем войском, чистить таулет».

С Ферояном был другой призывник-езид, сейчас он находится в воинской части, сказали родные.

«Рано утром 1 числа… говорят «какой ты национальности?». Прочли имя-фамилию, мол, «вы езиды?». Дети говорят «да». Хватают обоих, ведут к туалету. Того, другого езида, избили самым жестоким образом, его родители уже там …», - рассказала Роза Фероян, бабушка Вле.

Оборонное ведомство частично признает факт насилия в отношении призывников, в то же время оправдывая командиров. Свою позицию министерство сообщило через депутата Тагуи Товмасян, в свое время перешедшей из правящего «Моего шага» в оппозиционный блок «Честь имею».

«Родные рассказали, что Минобороны и командный состав воинской части попросили у них прощения, признали, что принуждение навести чистоту имело место, по их словам, солдата ударили один раз, но речи о чистке санузла не было.

Мы также связались с начальником департамента по правам человека при Минобороны, которая сообщила, что в курсе проблемы, она говорила с сотрудниками военной полиции Капана: они лишь призвали солдата почистить выделенную ему территорию, иных принуждений, побоев не было. Ведется служебное расследование. А местонахождение солдата неизвестно.

Наши специалисты поговорили также с командиром капанской воинской части, рассказавшем, как солдат в присутствии всех заявил, что наводить чистоту он не намерен, после чего командир пригласил солдат в свой кабинет, провел разъяснительные работы, в присутствии солдат командир лично убрал свою комнату, чтобы показать, что это - обязанность каждого, ничего зазорного в этом нет, в результате призывники заверили, что подобных проблем больше не возникнет, однако, покинув кабинет, когда командир роты призвал их почистить выделенную им территорию, они отказались и упомянутый солдат покинул часть», - поведала в Фейсбуке председатель парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.