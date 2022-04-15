Армения начала платить за российский газ в рублях

15 апреля 2022

Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях, рассказал РБК министр экономики страны Ваан Керобян. «Нужно двигаться к национальным валютам. С российской стороны есть продвижение в этом направлении», - добавил он.

По информации министра, страна начала расплачиваться за российский газ в рублях. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу». Ценообразование, сказал он, происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.

«Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», - в свою очередь, подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

В конце марта президент РФ подписал указ, который устанавливает, что российский газ теперь должен продаваться за рубли. Но это касается только «недружественных» стран, в первую очередь членов Евросоюза, которые ввели санкции против России в ответ на войну, развязанную в Украине.

Естественно, Армения не присоединялась к этим санкциям, но еще 23 марта вице-премьер республики Мгер Григорян заявил, что та ведет переговоры с Россией о расчетах в рублях. « обсуждается, поскольку обсуждается также вопрос распределения валюты от таможенных сборов в ЕАЭС. Естественно, страны предлагают, чтобы параллельно решению этого вопроса были решены вопросы инструментария экспортируемой в крупном объеме валюты за импортируемый товар».

Bloomberg пишет, что лидеры «недружественных» стран Евросоюза обсудят на майском саммите вопросы общих закупок газа. Это делается для постепенного прекращения покупки природного газа у России.

В марте они договорились совершать совместные закупки газа. Некоторые европейские страны требуют применить санкции к российскому газу, однако почти 40% нефтепродукта в ЕС поставляет Россия.

Некоторые европейские правительства уже обращаются в третьи страны для заключения новых соглашений. Премьер-министр Италии Марио Драги заключил сделки по увеличению импорта газа из Алжира и Египта.