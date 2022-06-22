Достоинством армянских мужчин займется разыскиваемый Дон Пипо

Криминальный авторитет Артур Асатрян (Дон Пипо) выступил с посланием, в котором сообщил о новом «Освободительном движении армянских крестоносцев».

В начале июня Дона Пипо объявили в розыск в Армении. Он обвиняется в подготовке к убийству, создании и руководстве преступным сообществом, незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия и боеприпасов. По всей вероятности, он скрывается в России.



В сегодняшнем видеообращении знаменитый в Вагаршапате криминальный авторитет «к сведению всех армян» сообщает о начале деятельности в качестве лидера «Освободительного движения армянских крестоносцев». О том, что и от кого он намерен освободить, Дон Пипо особо не распространяется.

На фоне флагов России, Армении и армян-крестоносцев он обещает «высоко держать достоинство армянского мужчины, соблюдать регламент нашей армянской церкви и руководствоваться интересами армянских семей».

В конце своей речи Асатрян выражает убеждение в том, что «миллионы армян ждали этого справедливого движения», и поздравляет «всех настоящих крестоносцев».