Достоинством армянских мужчин займется разыскиваемый Дон Пипо

В сегодняшнем видеообращении знаменитый в Вагаршапате криминальный авторитет «к сведению всех армян» сообщает о начале деятельности в качестве лидера «Освободительного движения армянских крестоносцев». О том, что и от кого он намерен освободить, Дон Пипо особо не распространяется.
На фоне флагов России, Армении и армян-крестоносцев он обещает «высоко держать достоинство армянского мужчины, соблюдать регламент нашей армянской церкви и руководствоваться интересами армянских семей».
В конце своей речи Асатрян выражает убеждение в том, что «миллионы армян ждали этого справедливого движения», и поздравляет «всех настоящих крестоносцев».