Почему КПП на дороге Мегри-Агарак выдается за новость?

В армянском сегменте Интернета появилась информация о том, что российские миротворцы установили КПП на дороге Мегри-Агарак. Информация выдается за новость, между тем, российские модульные контрольно-пропускные пункты появились там месяцев 9 назад.

«Фото сделано на дороге Мегри-Агарак. Российские миротворцы уже контролируют дорогу, останавливают всех граждан и отпускают только после того, как проверят», - пишут Yerevan.Today, News.am, Aysor.am и другие сайты.



По мнению председателя организации «Журналисты ради будущего» Сурена Дегеряна, информация о КПП Мегри-Агарак выдается за новость, так как оппозиция проводит подготовительную работу с народом до реализации следующего пункта подписанного документа.

«Бросайте в меня камни, но в преддверии реализации следующего пункта подписанного документа оппозиция проводит подготовительные работы с народом. Готовит людей к тому, что следующий шаг приведет именно к этому - и точка.

Теперь забыли про Агавно и перешли к входу в Агарак, мол, в город можно попасть с разрешения русских. То есть с этого момента приучают к тому, что магистраль из Мегри к границе с Ираном и станет тем самым коридором/дорогой, обещанной на бумаге.

Между тем, КПП российских военных с открытыми шлагбаумами появились на нескольких участках этой магистрали как минимум несколько месяцев назад, в том числе на участках, ведущих от магистрали в Мегри и Агарак. И сделано это было не по одностороннему желанию российских войск. Но до сих пор с этим, фактически, проблем не было - в том числе для местных оппозиционных ячеек. А теперь это кого-то напрягает?

А мегрийские автомобилисты говорят, что строительство дороги со стороны соседей уже подходит к концу, она примкнет к магистрали. Об этом можно было заявить и на майских собраниях оппозиции, но, конечно, тогда этого не предусматривалось «планом».

Другая же сторона заявляет, мол, пусть въезжают, откуда хотят, и упоминаются названия каких-то непонятных входов, якобы мы не против, мы готовы обеспечить, но ни слова о Мегри.

Пусть мы дураки, окей, вы вертите нами, как пожелаете, но хватит уже. Мы тоже согласны, что в этой ситуации, настолько сломленным, о другом невозможно и мечтать. Только хватит доводить народ до психоза - будь то власти или оппозиция.

Не подсовывайте народу лже-патриотические фонды, союзы и не знаю, что еще, не сейте самообман. Вы лживы. Не будет денег - не будет и вас.

Хватит постить выступления и статьи ЛТП , поняли - он был прав, ОК, джан. Но нет ли в вашей деревне других героев, которым хватило бы духа говорить об этом в настоящем времени?

Будете отдавать ? Тогда не нужно понапрасну героизировать мужчин Агавно, а потом сламливать дух этих людей. Отдаете? Значит, не унижайте и не клеймите сюникцев прежде чем отдать. Будете отдавать - не затягивайте, пока не уничтожат еще несколько человек, десятки не сделают инвалидами, а сотни не тронутся умом.

Нет ничего дороже человеческих жизней.

В этой стране с каждым днем сокращается число как физически, так и психически здоровых людей. Я не могу насчитать в своем окружении 20 рационально мыслящих человек. Следовательно, вскоре мы лишимся своего единственного ресурса - интеллекта, если это уже не произошло.

Пощадите нас. Ладно, скажу так: пощадите свой электорат, если так вам понятнее, черт вас подери», - написал Дегерян.