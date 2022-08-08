Что собой представляют логистические компании Армении

«На самом деле ты не логист, а дабл брокер. И работаешь ты не в логистической организации, а в организации, основная цель которой заключается в том, чтобы «кинуть» американские логистические организации».
Суть работы дабл брокера
«Есть сайт, на котором ты можешь найти всех брокеров и грузоперевозчиков, то есть водителей, готовых взять товар у брокеров и отвезти клиенту.
У «логистических» организаций Армении зарегистрированные в США MC номера - Motor Carrier number. Эти номера позволяют грузоперевозчикам пересекать границы Штатов, а правительству - следить за грузоперевозками при помощи специальной системы
MC номер также является уникальным идентификатором, присваиваемым FMCSA компаниям, которые занимаются грузоперевозками, работающим в области торговли. Машины компании, которая получила MC номер, должны иметь лицензию на перевозку грузов через границы штатов.
Ты звонишь брокеру, представляешься водителем, они проверяют твой MC. Если он чист, то есть нет низких оценок и негативных мнений (что случается крайне редко) организаций, которые пользовались твоими услугами, в основном соглашаются. Потом ты должен поднять цену, чтобы и тебе в итоге что-то осталось. Если соглашаются, звонишь компании по грузоперевозкам, представляешься брокером и предлагаешь, чтобы этот товар перевез их водитель. Оттуда и название дабл брокер.
Скажем, если начальная цена на перевозку данного товара $1000, ты поднял ее до $1300, водителю ты все равно предлагаешь 1000 или еще меньше, чтобы и самому заработать. Самое печальное, что тебе принадлежат только 20-25% от заработанных $300: остальное получает твоя армянская «логистическая» организация.
А вероятность того, что ты вообще сможешь заработать в этом кидалове, мала, потому что легко попасться. К примеру, спалить тебя может водитель, когда доберется до брокера, или брокер, передавая водителю товар, увидит на грузовике другой номер MC или другое название, которое не имеет никакого отношения к номеру MC и названию твоей компании.
В любом случае, если удается кинуть американцев и заработать, после этого тебя зачастую кидает эта же местная «логистическая» организация, на которую ты работаешь: могут не заплатить, не доплатить или отдавать деньги частями и подолгу».
Рабочая атмосфера
«Работа всегда ужасно напряженная. Постоянно на нервах: доедет водитель до места или нет, спалит тебя или нет, заработаешь ты в этом месяце или не заработаешь?
Слышал о людях, которые работают за троих. Честно, не знаю, как им это удается, потому что многие не владеют английским, говорят с ужасным акцентом или даже пытаются использовать жаргон: «yea bro» (да, брат), «whatever you say, my boss» (как скажешь, босс).
Самые шустрые сидели на верхних этажах нашего офиса. В среднем, по их же словам, зарабатывали $10 000 в месяц. Правда это или ложь, не суть, потому что если в 5-этажном здании это удается 5 работникам, они - исключение».