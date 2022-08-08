Что собой представляют логистические компании Армении

8 августа 2022

«Сейчас логистикой занимаются дети 16-18 лет, и вообще вся Армения на это подсела».

В армянском сегменте Интернета в последнее время часто встречаются заявления о приеме на работу в сфере логистики: «Компании, организующей грузоперевозки в Америке, нужны логисты», «сдельная система оплаты труда: 150 000 - 2 300 000 драмов», «без возрастных ограничений».

В этих привлекательных на первый взгляд заявлениях кое-что может и насторожить.

- Почему для грузоперевозок, осуществляемых в Соединенных Штатах, нужны логисты из Армении?

- Почему зарплата варьируется в таких диапазонах?

- Что значит «без возрастных ограничений»? То есть принять на работу могут подростка 15-ти лет?

Кто такой логист и что есть логистика?

Логистика представляет собой совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов. А логист контролирует перемещение грузов от точки изготовления до места доставки, это специалист, который находит оптимальные пути передвижения товара.

Epress.am побеседовал с Геворгом, в свое время работавшим в одной из таких «логистических» организаций.

