Армяне, азербайджанцы и грузины совместно из Берлина

Актвисты и журналисты из Армении, Азербайджана и Грузии начали производство совместного юмористического сериала в Берлине, где высмеиваются националистические установки друг о друге, распространенные в этих трех южнокавказских республиках.

Пилотный эпизод«Дневника толмы» («Dolma diaries») появился 11 октября.



Большая часть диалогов ведется на английском. Также доступны армянские, азербайджанские и грузинские субтитры.

По словам авторов, съемки веб-сериала планировалось провести в 2019 году, сценарий писался в 2017-2018гг. Первая попытка была неудачной, и производство перенесли на 2020 год, а затем снова отложено - уже из за второй карабахской войны. Выпущенный эпизод был снят летом 2021-го, а до того сценарий был переработан - «во избежание оскорбления людей в изменившихся обстоятельствах».

Проект финансируется немецким Фондом им. Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) при сотрудничестве с Candid Foundation и Go Group Media (последнему также принадлежит релиональное издание Jam-news). Режиссеры - Артем Петросян, Георгий Джавахадзе, Дито Цинцадзе, Фазиль Алиев, Оливер Мюсер. В ролях Бека Бучукури, Гамлет Амбарцумян, Анар Рзаев, Анаит Кришчян, Шахин Рзаев, Саломе Салуквадзе, Томас Фритш, Каролина Тиле.