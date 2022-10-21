Власти Чада стреляли в участников антиправительственных протестов. Сообщается о 60-ти погибших

21 октября 2022

В четверг силы безопасности Чада открыли огонь по антиправительственным демонстрантам в двух крупнейших городах страны, убив по меньшей мере 60 человек, заявил представитель правительства и сотрудник морга. Власти ввели комендантский час после насилия, которое произошло на фоне демонстраций в центральноафриканской стране против продления на два года полномочий временного лидера Махамата Идрисса Деби. Организаторы протестов заявили, что против мирных демонстрантов использовалось боевое оружие, передает The Associated Press.



Волнения в четверг были беспрецедентными для раположенного в Центральной Африке Чада, не видевшего большого общественного несогласия во время предыдущего режима отца Деби, который правил более трех десятилетий до его убийства в прошлом году.

Франция, Африканский союз и другие организации незамедлительно осудили разгон демонстрантов силами безопасности.

Самира Дауд, региональный директор Amnesty International по Западной и Центральной Африке, призвала власти Чада «немедленно прекратить чрезмерное применение силы против протестующих».

«Власти должны принять незамедлительные меры для расследования и привлечения к ответственности виновных в незаконных убийствах», — сказала она.

Официальный представитель правительства Чада Азиз Махамат Салех заявил, что в столице страны Нджамене погибли 30 человек. Однако организаторы марша назвали более число погибших - 40 человек, многие получили огнестрельные ранения. Независимого подтверждения данных, представленных обеими сторонами, не было.

По словам представителя городского морга, еще 32 протестующих были убиты во втором по величине городе Чада Мунду. Чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, сказал, что ранение получили более 60 человек.

Среди убитых - местный журналист Нарсисс Оредже, работавший на радио CEFOD. Amnesty International заявила, что это не первый случай, когда силы безопасности Чада обстреливают мирных жителей: два схожих случая произошло в 2021 и 2022 годах.

Другие акции протеста прошли в городах Доба и Сарх на юге Чада.

Это были самые кровопролитные антиправительственные протесты с тех пор, как к власти - после убийства отца 18 месяцев назад - пришел Махамат ибн Идрис Деби Итно. Официальные лица заявили, что покойный президент Идрисс Деби Итно был убит повстанцами во время посещения войск страны поля боя на севере Чада в апреле 2021 года.