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СК: Солдат выстрелил себе в бедро

Вечером 3 декабря огнестрельное ранение получил рядовой ВС Армении, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Арам Торосян.

В воскресенье Следственный комитет сообщил, что, по предварительным данным, вовлеченный в боевое дежурство военнослужащий получил проникающее ранение в правое бедро из закрепленного за ним АК-74.

Уголовное дело заведено по статье о причинении военнослужащим вреда своему здоровью.

В ночь на воскресенье его прооперировали, состояние оценивается как крайне тяжелое: военнослужащий доставлен в военный госпиталь, сообщил пресс-секретарь Минобороны.

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