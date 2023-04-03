Полиция Армении потратила миллионы на выпивку и еду

3 апреля 2023

В 2022г. Полиция Армении закупила коньяка на 6.5 млн. драмов и водки на миллион. Пресс-служба ведомства не уточняет, кто это все "употребил".

Согласно отчету, опубликованному на сайте правительства e-gov.am, за прошедший год в рамках процедуры закупок у одного лица, то есть без конкурса, Полиция закупила коньяка и водки на 7 млн. 440 тыс. драмов - это порядка 19 тыс. 310 долларов. Алкоголь покупался в основном в фирменном магазине Ереванского коньячного завода - ООО "Агулис Мек".

Всего с алкомаркетом было заключено 18 договоров: 14 февраля купили водки на 610 тыс. 200 драмов, на следующий день - водки на 379 тысяч и коньяка на 892 тыс. 560 драмов. 16 и 21 февраля заказали коньяк на 274 тыс. 60 др. и 460 тыс. 800 др., соответственно. Уже 25 мая полицейские заказали коньяка на общую сумму 377 тыс. 300 драмов, 13 июня они купили коньяк еще на 203 тыс. 400 драмов. 26 и 27 июля был приобретен коньяк на 73 тыс. 440 и 47 тыс. 40 драмов, соответственно. 15 и 16 августа было заключено 4 договора о покупке коньяка на общую сумму 2 млн. 644 тыс. 50 драмов. 2 сентября закупили абрикосовой водки на 23 тыс. 200 драмов, а 15 ноября - коньяка на общую сумму 654 тыс. 300 драмов. 9 декабря структура запаслась коньяком на сумму 800 тыс. 550 драмов.



Epress.am обратился в пресс-службу Полиции с целью узнать, кому достался алкоголь на тысячи долларов. Отвечать на вопрос там отказались. Пресс-секретарь предложил направить письменный запрос и ждать ответа.