В Ереване убили транс-женщину

20 августа 2023

20 августа в своей ереванской квартире была убита транс-женщина. После убийства квартиру сожгли.

"Неделю назад она сообщила друзьям, что ее преследуют. Мне позвонили ее друзья, часов около 16:30-ти, и сказали, что она умерла", - в беседе с Epress.am рассказала правозащитница Лилит Мартиросян.

Утром возглавляемая Мартиросян общественная организация "Сторона права" намерена обратиться в Полицию, однако надежды на то, что виновные понесут наказание, нет.

"Схожий случай произошел несколько лет назад, когда транс-женщину пытались сжечь в ее квартире. К счастью, женщина не погибла: ей удалось выбраться из дома ползком", - напомнила собеседница. Это дело уже рассматривается в Европейском суде.

Согласно одному из сотрудничающих с Полицией Интернет-ресурсов, 20 августа в 16:55 поступило сообщение о том, что из окна одной из квартир 11-го этажа здания N1 на улице Кохбаци валит дым. Пожарные выломали дверь и погасили огонь.

В квартире обнаружили труп 28-летнего гражданского лица. "Согласно предварительному заключению судмедэксперта, на трупе обнаружено 4 следа от удара колюще-режущим предметом", "после убийства, вероятно, чтобы скрыть улики, квартиру и труп подожгли". Заведено уголовное дело по статье "Убийство".

В последнее время нападения на транс-женщин участились, при этом виновные не привлекаются к ответственности, трансфобные кампании в соцсетях проводятся в том числе представителями правоохранительных органов.

"Обращаемся в Полицию - ничего не происходит, обращаемся в суд - ничего. Такого еще не было. Ездят в Европу представлять доклады о том, что у нас, мол, безопасная страна".

Ваге Егиазарян, 30 июля 2022г. в прямом эфире атаковавший и избивший транс-женщину, сейчас на свободе. "Дело закрыли, так как Ваге Егиазарян сообщил, что "раскаялся", - рассказала Мартиросян.

За год в Полицию было подано более десяти сообщений в связи со случаями физического насилия по отношению к транс-женщинам.