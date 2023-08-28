Азербайджанские пограничники избили карабахцев на глазах у российских миротворцев

28 августа 2023

Ранее Степанакерт заявил, что в понедельник азербайджанцы похитили человека на Лачинском коридоре. Проправительственные азербайджанские СМИ пишут, что задержаны трое - футболисты, которых обвиняют в "оскорблении азербайджанского флага" в 2021г.

Сегодня Информационный штаб Арцаха сообщил о похищении 22-летнего студента Алена Саргсяна. Как объявил Омбудсмен, помимо Саргсяна, азербайджанский КПП не пересекли еще двое - Ваге Овсепян и Левон Григорян, "однако связаться с ними не удалось".

Околовластные азербайджанские СМИ пишут, что все трое были задержаны азербайджанскими силовиками. Три года назад, согласно Азербайджану, в соцсетях распространилось видео, на котором игроки футбольного клуба "Аво" из Мартуни "оскорбляют азербайджанский флаг", в связи с чем Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело. Согласно СМИ соседней страны, возможно, Азербайджан учтет, что они - молоды, к тому же - спортсмены, и привлечет их к административной ответственности.

Как пишет Trend.az, они должны быть депортированы в Армению без возможности посещения Карабаха.



Оставшиеся в Карабахе армяне, в том числе - люди, уже делавшие попытку пересечь мост Акари, рассказывают, что у азербайджанских пограничников имеются базы данных - списки отслуживших в Армии обороны, активистов и т.д. Рассказывают, что с КПП людей уводят на допросы (в ходе которых мужчин подвергают психологическому и физическому насилию) и приводят обратно. Российские миротворцы в этой связи ничего не предпринимают: весь процесс происходит в их присутствии. Один из пассажиров автобуса рассказывает на условиях анонимности, что при задержании ребят избили у всех на глазах.

После похищения люди стали собираться на центральной степанакертской площади, призывая присоединяться, чтобы на месте разработать план дальнейших действий. Туда же в сопровождении охраны прибыл президент Араик Арутюнян. Он потребовал, чтобы все присутствующие отключили прямые трансляции. Поначалу люди отказывались, заявляя, что причиной нынешней ситуации послужили в том числе тайные договоренности. Арутюнян попросил не транслировать хотя бы начало встречи. Тогда же прямая трансляция прекратилась.

По словам председателя Революционной партии Арцаха Артура Осипяна, Арутюнян предложил провести завтра заседание с участием всех сил. Оппозиционер Осипян, учитывая прошлый опыт, отказался откладывать обсуждение. Он призвал прекратить разговоры об эвакуации.

Инцидента с похищением коснулся также руководитель Антикризисного совета при президенте Карабаха Тигран Петросян: "Это уже конец. Российские миротворцы, которые сопровождали детей-студентов и своих граждан... сегодня, если не ошибаюсь, последний день, и сегодня происходит такое".

Данный инцидент Петросян связывает со сменой командира миротворцев, генерал-полковника Александра Ленцова. Официального подтверждения Степанакерта по поводу того, что российский миротворческий контингент теперь возглавляет кто-то другой, а Ленцов уже покинул Карабах, нет: "Оказывается, для отъезда Ленцова была причина, и теперь можно сказать, что все было заранее спланировано, они пользуются случаем".

Перевозка арцахцев, поступивших в вузы Армении, началась в прошедший понедельник. И хотя официальный Степанакерт не сообщает число людей, с 21 августа выезжающих из Арцаха в сопровождении миротворцев, азербайджанская сторона периодически публикует цифры: 40, 100, 150 и т.д. На распространившихся фотографиях видно, что через азербайджанский КПП пешком проходят также пожилые женщины и маленькие дети вместе с родителями.

(обновлено: вечером карабахский Омбудсмен написал, что в сопровождении российских миротворцев сегодня были перевезены 170 человек).

Согласно азербайджанским СМИ, у одного из направлявшихся в Армению граждан конфисковали нарды с изображением монумента "Дед и баба" (также называется "Мы - наши горы" и "Карабахцы"). На прошлой неделе азербайджанские пограничники потребовали сорвать с машины степанакертской скорой помощи плакат с надписью "Служба горячей линии Минздрава Республики Арцах" и гербом Карабаха.

Более двух месяцев азербайджанская сторона запрещала въезды и выезды из Карабаха, через азербайджанский КПП иногда пропускали авто Красного Креста, на которых в Армению привозили тяжело больных, затем отвозили обратно.

В конце июля представители погранслужбы Азербайджана похитили 68-летнего Вагифа Хачатряна, направлявшегося (в сопровождении Красного Креста) в Армению на лечение. Ему предъявили обвинения и арестовали. За несколько дней до этого был задержан Рашид Бегларян, который до сих пор удерживается в Баку.