Ереванский суд отсрочил решение о спасении чеченца от России

На предыдущем заседании судья потребовал доклады о репрессиях в России, документы, подтверждающие преследование Мукаева и законность его пребывания в Армении. Фактически, суд учел аргумент защитника касательно того, что в РФ Салману Мукаеву угрожает опасность, нарушения прав человека в Чечне носят системный характер, его экстрадиция может привести к трагическим последствиям.

Защита в лице адвоката организации ПИНК Армения Асмик Петросян требует для Мукаева статуса беженца. Пока дело в суде, экстрадировать его не могут.



Мукаева задержали в Грозном в 2020 году по подозрению в гомосексуальности. В отделе Полиции его пытали током, били и душили пакетом. Под пытками молодой человек оговорил себя, сообщив о сексуальной связи с другом. Через неделю его освободили, но при условии, что он будет "сотрудничать". Грозили, что в случае отказа "сошьют дело", вынудили подписаться под пустыми бумагами.

А в случае сотрудничества он должен был знакомиться с мужчинами и приглашать их в квартиры, которые контролируют силовики. Салман Мукаев не стал этого делать, бежал в Армению и оказался под угрозой экстрадиции. В Чечне он объявлен в розыск.