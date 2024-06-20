Чемпионы бьют не только рекорды

20 июня 2024

Самый развитый вид спорта в армавирском селе Гегакерт — тяжелая атлетика, требующая сосредоточенности, тишины и борьбы с самим собой. Но десятилетним мальчикам необходима игра. Занятия штангой, в отличие от командных видов спорта, не удовлетворяют потребность детей в эмоциях, коллективе и приключениях. Недавно несколько юных спортсменов после тренировки искали возможность для игры и разбили окна средней школы. Так объясняют произошедшее все, кроме фотожурналиста Гагика Шамшяна.

Шамшян сделал из детей преступников. Больше всего на него злится руководство школы. Замдиректор не хочет общаться с журналистами: «Это наши дети, мы сами займемся ими». Детей снимут с учета в детской комнате полиции, когда родители компенсируют нанесенный ущерб.

«Да, школа нам не нравится, но мы бы не хотели, чтобы об этом узнали соседние деревни», — говорит один из спортсменов, пока мы ждем начала занятий.

Дети не выдают товарищей, поэтому мы пытаемся угадать, кто именно разбил окна школы. Наш главный подозреваемый — мальчик, который старается вести себя «по-взрослому», при встрече пожимает всем руки. Поиск хулиганов быстро уходит на второй план, потому что в спортивной школе другие настроения: дети показывают нам фотографии чемпионов-односельчан, ими заполнены потрепанные стены зала.

Они надеются, что однажды их портреты тоже окажутся на стене «Славы спортивной школы».

К началу занятий в зал приходит тренер — один из именитых гегакертцев, чемпион Европы. Когда-то он жил и работал в Вене, но жизненные обстоятельства вернули тренера в родное село.





Фильмы о юности:

«Ноль за поведение», Жан Виго (1933)

https://www.youtube.com/watch?v=Zmj_6JjE5gc

Основанный на опыте Виго в школе-интернате, фильм показывает не только репрессивный и бюрократический характер системы образования, но и попытки сопротивления учеников, представляя взросление мальчиков в анархистском ключе.

«400 ударов», Франсуа Трюффо (1959)

https://www.youtube.com/watch?v=i89oN8v7RdY

Сюжет «400 ударов» — своего рода дань уважения фильму «Ноль за поведение». Трюффо позаимствовал сцены в школьных кабинетах из картины Виго. Фильм рассказывает о подростке Антуане Дуанеле, из-за бунтарского поведения у него возникают проблемы с родителями и учителями.

«Пацаны», Динара Асанова (1983)

https://www.youtube.com/watch?v=0ufECBbV-TI

Руководитель летнего лагеря, выпускник института физкультуры, собирает вокруг себя непослушных подростков и становится их другом и наставником.

«Семь лет», Пол Элмонд (1964)

https://www.youtube.com/watch?v=aSHV2kXp21g&list=PLmttTbVBZmTkwCRBjGmrf_l04eebE-TVE

Серия документальных фильмов рассказывает о жизни десяти мальчиков и четырех девочек из разных классов в возрасте от семи лет. На протяжении 56 лет каждые семь лет о героях выходила новая серия.

«Рожденные в СССР», Сергей Мирошниченко (1990)

https://www.youtube.com/watch?v=OFNF5-rxDCg

Этот документальный фильм основан на идее сериала Пола Элмонда, он рассказывает о жизни 20 героях, родившихся в 1983 году в Советском Союзе. Съемки проходили каждые 7 лет до 2011 года, что позволяет проследить за взрослением героев в эпоху политических изменений в стране.

«Где дом друга?», Аббас Киаростами (1987)

https://www.youtube.com/watch?v=run-u_2zAdA

Главный герой хочет выручить соседа по парте: передать в соседнюю деревню тетрадку с домашним заданием, чтобы его не выгнали из школы.

«Если…», Линдси Андерсон (1968)

https://www.imdb.com/title/tt0063850/?ref_=nm_ov_bio_lk

Фильм получил скандальную известность, так как его съемки совпали с протестами во Франции. Ученик Мик Тарвис организует революцию в частной школе в Англии.

«Улыбайся, детка!», Лейда Лайус, Арво Ихо (1985)

https://sovietmoviesonline.com/drama/games-for-teenagers

Сюжет фильма основан на романе Сильвии Раннама «Мачеха». Молодая девушка Мари оказывается в интернате, в компании других подростков. На фоне нарастающего напряжения между Эстонской ССР и Союзным центром — фильм становится высказыванием не только о трудном детстве в репрессивной системе детского дома, но и метафорой желания выхода республики из проекта «общего светлого будущего».



До свидания, дети



Кнар Худоян

Анастасия Каркоцкая