Хорошо там, где нас нет. По этому принципу в Армении оказались мигранты из Индии, разместившиеся в одном из складов района Аван. Переубедить их не в силе даже ереванские цены и разочарование трудовым надувательством. Впоследствии они попытаются уехать на Кипр, если получится - в Италию. Голубая мечта - Канада. Они слышали о депрессии среди тамошних соплеменников-мигрантов, но не поверят, пока не увидят своими глазами.

Самый востребованный вид бизнеса в Индии - турагентства: практически у всех имеется "брат", работающий агентом и получающий процент от отправки людей в Армению. Агентства предлагают различные пакеты: фиктивный брак с гражданкой Канады стоит 16 000 долларов, итальянская виза - 11 000 долларов, пакет в Армению - 2000 (билет входит в стоимость).

Случается, платишь, а визу не получаешь.



Чтобы добраться до Европы, говорят в агентствах, нужно запастись опытом посещения минимум трех других стран. Прибытие в Армению - легкий способ накопить визы.

На вопрос "почему Вы приехали в Армению?" мы получили самые разные ответы:

- В Индии для индусов работы нет.

- В Пинджаре полгода 45-50-градусная жара, невозможно работать.

- Отец дал моему брату деньги в долг - ему удалось уехать в Италию. Мне не дал - я приехал в Армению.

- Мой брат на Кипре. Уехал как студент. Старается и меня забрать.

- Чтобы обратиться за визой, нужен хороший профайл, хорошая кредитная история, трудовая характеристика. Здесь я создаю себе профайл.

- Я работал в Абу-Даби, Малайзии, Армении, и уже могу обратиться и получить шенгенскую визу.

Обычно стальные браслеты носят сикхи. "Это как ваш крест", - объяснил респондент.

Парни сидят на ступенях склада после окончания рабочего дня, ждут, пока дежурный приготовит ужин. Работают упаковщиками бутылок на заводе натуральных соков, на мебельном заводе - окрасчиками, другие устанавливают окна в новостройках.

Все трудятся по 8 часов 6 дней в неделю, получают около 150 000 драмов. Вопросом пропитания занимаются сами. Говорить об условиях труда не хотят, показывают нам фото в Инстаграме - рядом с дорогостоящими машинами, мотоциклами, на роскошных пляжах и в модной одежде.

Им хочется говорить о хорошей жизни.

Уроженцы Индии разговаривают на разных языках, различных диалектах, примыкают к разным религиозным направлениям.

- В Индии у моей семьи бизнес, мы перепродаем автомобили.

- Я работал в сфере маркетинга, легкая работа на компьютере.

В жилище парней нам встретилась только одна женщина. Стоя у общей газовой плиты, она пекла чапати для себя и друга. Сама она работает на кондитерской фабрике. Пара копит деньги на свадьбу в Индии.

В соседнем крыле здания тоже живут индусы - студенты Медуниверситета. Здесь жилищные условия несравнимо лучше: у каждого студента отдельная комната. Связь между двумя индийскими общинами минимальная, налицо внутреннее неравенство.

Для защиты мигрантов от эксплуатации Правительство Армении планирует подписать соглашение с государственной индийской организацией Skill India. Так в Армению будут приезжать только легальные трудовые мигранты. До тех пор, пока индусы работают по-черному, их трудовые права не зафиксированы и не защищены. В то время как Правительство выдает это за программу защиты, на деле соглашение приведет к снижению доходов рабочих и селекции миграционного потока.

Когда мы отдалялись от здания, к нам подошли мужчины - жильцы соседних зданий. Стали сетовать: индусы уже разобрались с тарифами местной биржи труда и больше не хотят эксплуатироваться задешево.

На стене - цитата из произведения иранской поэтессы Масуме Сабери: "Эти два дня отняли у меня тысячу лет".



Кнар Худоян, Анастасия Каркоцкая