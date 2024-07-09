Чтобы добраться до Европы, говорят в агентствах, нужно запастись опытом посещения минимум трех других стран. Прибытие в Армению - легкий способ накопить визы.
На вопрос "почему Вы приехали в Армению?" мы получили самые разные ответы:
- В Индии для индусов работы нет.
- В Пинджаре полгода 45-50-градусная жара, невозможно работать.
- Отец дал моему брату деньги в долг - ему удалось уехать в Италию. Мне не дал - я приехал в Армению.
- Мой брат на Кипре. Уехал как студент. Старается и меня забрать.
- Чтобы обратиться за визой, нужен хороший профайл, хорошая кредитная история, трудовая характеристика. Здесь я создаю себе профайл.
- Я работал в Абу-Даби, Малайзии, Армении, и уже могу обратиться и получить шенгенскую визу.
Обычно стальные браслеты носят сикхи. "Это как ваш крест", - объяснил респондент.
Парни сидят на ступенях склада после окончания рабочего дня, ждут, пока дежурный приготовит ужин. Работают упаковщиками бутылок на заводе натуральных соков, на мебельном заводе - окрасчиками, другие устанавливают окна в новостройках.
Все трудятся по 8 часов 6 дней в неделю, получают около 150 000 драмов. Вопросом пропитания занимаются сами. Говорить об условиях труда не хотят, показывают нам фото в Инстаграме - рядом с дорогостоящими машинами, мотоциклами, на роскошных пляжах и в модной одежде.
Им хочется говорить о хорошей жизни.
Уроженцы Индии разговаривают на разных языках, различных диалектах, примыкают к разным религиозным направлениям.
- В Индии у моей семьи бизнес, мы перепродаем автомобили.
- Я работал в сфере маркетинга, легкая работа на компьютере.
В жилище парней нам встретилась только одна женщина. Стоя у общей газовой плиты, она пекла чапати для себя и друга. Сама она работает на кондитерской фабрике. Пара копит деньги на свадьбу в Индии.
В соседнем крыле здания тоже живут индусы - студенты Медуниверситета. Здесь жилищные условия несравнимо лучше: у каждого студента отдельная комната. Связь между двумя индийскими общинами минимальная, налицо внутреннее неравенство.
Для защиты мигрантов от эксплуатации Правительство Армении планирует подписать соглашение с государственной индийской организацией Skill India. Так в Армению будут приезжать только легальные трудовые мигранты. До тех пор, пока индусы работают по-черному, их трудовые права не зафиксированы и не защищены. В то время как Правительство выдает это за программу защиты, на деле соглашение приведет к снижению доходов рабочих и селекции миграционного потока.
Когда мы отдалялись от здания, к нам подошли мужчины - жильцы соседних зданий. Стали сетовать: индусы уже разобрались с тарифами местной биржи труда и больше не хотят эксплуатироваться задешево.
На стене - цитата из произведения иранской поэтессы Масуме Сабери: "Эти два дня отняли у меня тысячу лет".
Кнар Худоян, Анастасия Каркоцкая