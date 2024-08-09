102-ая военбаза в Гюмри и пятый судья: Джульетту Гукасян убили в 2018 году

9 августа 2024

Пятый по счету судья сменился в деле Джульетты Гукасян , следствие каждый раз начинается заново. В смерти 57-летней женщины обвиняется военнослужащий дислоцированной в Гюмри 102-й российской военбазы Андрей Разгильдяев. Он по-прежнему скрывается на территории военной базы, на судебных заседаниях не присутствует, участвует в режиме онлайн. Последнее заседание состоялось 6 августа в Гюмри. Получивший дело очередной судья должен начинать с нуля. Судебные слушания уже подходили к концу, дело шло к заключительному слову и оглашению вердикта. Но после обнуления процесса стороны снова вернутся к исходной точке - исследование доказательств, допросы и т.д. "Порядок уголовного судопроизводства таков, что если судья меняется, начинать нужно с нуля. Меняется уже в пятый раз. Теоретически меняться может постоянно. нужно спросить у Высшего судебного совета", - в беседе с Epress.am сказал правозащитник Артур Сакунц, возглавляемый им Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи защищает интересы правопреемника пострадавшей. Джульетту Гукасян убили в 2018г. Ранним утром 2 декабря по дороге на работу она подверглась жестокому избиению и скончалась в больнице от полученных тяжелых повреждений. Предварительное следствие установило, что военнослужащий Андрей Разгильдяев "под воздействием алкоголя, находясь на улице Маяковского в городе Гюмри и увидев Джульетту Гукасян, шедшую по той же улице в направлении улицы Шаумяна, последовал за ней", "догнав ее, он нанес ей множество ударов по голове и разным частям тела". "Прошло уже почти 6 лет, но надлежащего правосудия все еще нет. В конце концов, до вынесения вердикта ни обвиняемый не признается виновным, ни мотивы и обстоятельства не устанавливаются. Хорошо бы при замене судьи учитывать контекст. Суд уже добрался до этапа прений, до завершения суда оставалось 2-3 судебных заседания...", - в беседе с Epress.am добавила Ани Чатинян, авдокат дочери жертвы Анаит Гукасян. В мае 2021г. офис Ванадзорского офиса ХГА стал бойкотировать судебные заседания. Правозащитники негодовали по поводу того, что суд, в обход армянским законам, фактически санкционирует отсутствие подсудимого на заседаниях. "Командование российской военбазы требовало обеспечить безопасность Разгильдяева, затем - чтобы заседания проходили на территории военбазы, позже они ходатайствовали о проведении их дистанционно", - говорилось в послании правозащитной организации.

см. Командир российской военной базы отложил заседание по делу об убийстве в Гюмри

Армения не сумела противопоставить что-либо данным требованиям, и судьи, попросту нарушив местные законы, "чтобы, наконец, начать следствие по делу", разрешили Разгильдяеву участвовать в заседаниях дистанционно - с территории военной базы.

"Вопрос отказа привести обвиняемого в суд остается открытым, - объяснил Артур Сакунц. - Это не имеет никакого отношения к смене судьи. Прежде закономерность сохранялась... судьи менялись, но подход оставался прежним: командир российской военбазы не допустил привода Разгильдяева . Теперь посмотрим, как в сложившейся ситуации поведет себя новый судья".