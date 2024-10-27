«Хочу жить одна, но чтобы подруги приходили в гости»

27 октября 2024

Вынужденным переселенцам из Карабаха, обосновавшимся в Армении, полагается социальная помощь — на каждого члена семьи. А как и где живут одинокие?

Во время одного из организованных беженцами протестов пожилой мужчина попросил поднять этот вопрос в Министерстве соцобеспечения, чтобы и одинокие могли получить жилье. Жить у брата он больше не хотел.

О собственном доме мечтает множество женщин. Но рассказывать об этом в интервью они не хотят из страха получить клеймо одинокой женщины — статуса, гарантирующего конкретное отношение к ним.

Многие женщины живут с арендующими жилье родственниками, ухаживают за их детьми и чувствуют себя частью семьи. Некоторые нашли временное прибежище и живут под одной кровлей с незнакомыми людьми.

Воспитательница из Степанакерта, 46-летняя Аревик уже год переживает в Армении жилищный кризис. Сначала она жила у бывшей соседки в селе Зовуни Котайкской области, затем перебралась к родственникам — в село Зод Араратской области.

"В том селе ничего не было, только один военный штаб. Как на тебя смотрят, как общаются... даже друг с другом. Я подумала "вай, Боже, куда я попала". Если останусь, сама одичаю...".

Она поняла, что ей комфортно только в Ереване, у подруг.

В арендованной квартире в административном районе Зейтун Аревик приютила близкая подруга Аня. Жить вшестером в трех комнатах сложно, но женская дружба спасает.

Аревик пытается найти однокомнатную квартиру, но аренда дорогая — соцпомощи и зарплаты не хватает.

В Степанакерте она жила одна.

"Спокойно жили в Карабахе... Я жила одна, но мне было очень хорошо. Я хочу, чтобы подруги приходили в гости, хочется иметь свое окружение, но по ночам оставаться одной... А утром — вместе с подругами".

В третьем эпизоде цикла "После Карабаха" Epress.am побеседовал с Аревик и Аней:

— Все выходят замуж, уезжают. После замужества связь поддерживаем, но это уже не то: не ходим друг к другу. Но с Аней мы уже много лет и соседки, и подруги... Мне ее Бог послал.

— Аревик было совсем тяжело, она немного не приспособлена к жизни, была совсем одна. Поэтому мы взяли ее с собой, привезли сюда в 2020 году.

— В Карабахе мне было очень хорошо, очень. А после войны так случилось, что я осталась одна.

Спокойно жили себе... Я жила одна, но было отлично.

В 22-м уехала в Россию... в общем, случилась блокада, карабахцы потом выехали, и я больше не вернулась туда.

— Мы столько искали жилье, чтобы она где-то жила — даже вместе с кем-то — ничего найти не могли: 80 000, 90 000, 100 000... а финансовая помощь — 50 000.

— Где я должна жить, чтобы суметь арендовать жилье хотя бы за 50 000? Да, сейчас работаю, но получаю 36 000 (примерно $93.75). Что я могу на 86 000? Арендовать жилье или кушать, или что?

Куда бы я здесь ни пошла, мне говорят "вы из Карабаха... вам не сдаем".

Или звонишь, отвечают "нет, мы ищем студентов", "хотим индусов...". Как-то в маршрутке разговариваю с подругой по телефону — на карабахском диалекте... И пассажиры начали: "Чего карабахцы сюда приехали? Лучше бы родину свою защищали...". Я не стала отвечать, у меня просто глаза на мокром месте и все. — Как давно вы живете вместе? — Почти год. Каждый день ищем жилье — не находим. Ищем до сих пор. В Фейсбуке нашли объявление об уходе за больным - на зарплату. Но когда звонишь, выясняется, что никакой зарплаты нет: отменяют арендную плату и все. "Еду, — говорит, — предоставим, аренду можно не платить". А я спрашиваю: "Извините, а если ей прокладки понадобятся, вы купите?". "Я, — говорит, — об этом не думал...". А она же человек, она выходит из дома, у нее знакомые есть... Выходной ты не предусмотрел. Она не имеет права купить себе одежду? А он мне: "Мне и об этом тоже думать?.. Пусть ухаживает за больным и живет бесплатно". Нет, думаю, так не получится. Она молодая женщина: станет ухаживать за больным — сама заболеет. — А каково вам живется вместе? — Нормально. — Я просыпаюсь пораньше... Ну, мало ли, может, хотят телевизор посмотреть, а я на диване... Мне немного неудобно: вдруг муж телевизор хочет посмотреть, ребенок уроки делает. Я лезу в телефон, ищу себе жилье, копаюсь там, пока она уроки с ребенком делает. — То есть вы возвращаетесь на диван после того, как все лягут спать? — (смеется) Выходит так. А по утрам очередь в ванную комнату. По вечерам — еще хуже: иду, а оказывается, бедный мальчик внутри, я смущаюсь, возвращаюсь обратно... Так и он. Знаете, мы прекрасно ладим, но жить всем вместе неудобно. — Мы уживаемся. Я просто ради нее говорю, о ее комфорте думаю, чтобы она могла спокойно спать... Все мы люди. Один телевизор смотрит - сидит дольше. А она ходит на работу, встает рано, устает... Есть такие нюансы. Это же женщина. Нужно, чтобы она спокойно переодевалась. С нами ей немного некомфортно. — Личная территория... — Да, личная территория нужна. 46-летняя женщина, столько лет одна прожила. — Жизнь меня вынудила жить одной. Пусть мой брат живет своей жизнью. Я желаю им, как говорится, хорошей жизни, пусть живут себе. Знаете, мне бы хотелось, чтобы подруги приходили в гости, хочется иметь свое окружение, но чтобы ночью оставаться одной... А утром - вместе с подругами. В Карабахе еще можно было что-то сделать, а здесь совсем такой возможности нет. Как с нуля начать - ума не приложу. В Карабахе еще можно было что-то сделать, а здесь совсем такой возможности нет. Как с нуля начать - ума не приложу.

Там всегда есть работа, про возраст не спрашивают. Куда бы ты ни пошла, принимают на работу в любом возрасте, а здесь возраст учитывают.