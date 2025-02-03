"Пусть раскроют реальные размеры зарплат верхушки и рабочих, посмотрим, какая там разница"."Господин Худолин, сколько ты получаешь? Недовольство касается также страховых компаний и удержаний. С каждой зарплаты на медстраховку в среднем переводится 15 000 драмов, но медицинские расходы не всегда компенсируются. Наша оценка работы "Инго Армения" равна нулю. Два года назад, когда мы имели дело с "Наири", было неплохо. А эти все заявления отклоняют".
Недра принадлежат народу, но нас держат за амбалов
Бастующих посменно работников Зангезурского медно-молибденового комбината возмутило новое заявление руководства о том, что они якобы лгут о своей низкой зарплате. Они считают заявление попыткой подавить акцию.ЗММК выложил в Фейсбуке список имен специалистов и зарплат. По утверждению бастующих, размеры оплаты искажены.
Многие из них показали корреспондентам Epress.am выписки по зарплате. Судя по ним, представленные Комбинатом цифры раздуты. "Флотатор получает максимум 330 000 драмов, а не 590. Электрогазосварщик - максимум 420 000, а не 600. Они не только обнародовали "грязную" зарплату - вместе с налогами, они не учли и того, что с наших зарплат удерживаются взносы на медицинское страхование и членский взнос в Профсоюзе. В Профсоюзе, который никогда не встает на нашу сторону. Только им мы платим 7000 драмов в месяц. Нужно бы им в рамках следствия выяснить, кому вообще помог этот Профсоюз", - заметил один из бастующих. Демонстранты требуют разглашения данных не о "грязных" зарплатах сотрудников, а реальных окладах руководства.
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