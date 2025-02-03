Недра принадлежат народу, но нас держат за амбалов

3 февраля 2025

Бастующих посменно работников Зангезурского медно-молибденового комбината возмутило новое заявление руководства о том, что они якобы лгут о своей низкой зарплате. Они считают заявление попыткой подавить акцию.

Многие из них показали корреспондентам Epress.am выписки по зарплате. Судя по ним, представленные Комбинатом цифры раздуты. "Флотатор получает максимум 330 000 драмов, а не 590. Электрогазосварщик - максимум 420 000, а не 600. Они не только обнародовали "грязную" зарплату - вместе с налогами, они не учли и того, что с наших зарплат удерживаются взносы на медицинское страхование и членский взнос в Профсоюзе. В Профсоюзе, который никогда не встает на нашу сторону. Только им мы платим 7000 драмов в месяц. Нужно бы им в рамках следствия выяснить, кому вообще помог этот Профсоюз", - заметил один из бастующих. Демонстранты требуют разглашения данных не о "грязных" зарплатах сотрудников, а реальных окладах руководства. "Пусть раскроют реальные размеры зарплат верхушки и рабочих, посмотрим, какая там разница". "Господин Худолин, сколько ты получаешь? Недовольство касается также страховых компаний и удержаний. С каждой зарплаты на медстраховку в среднем переводится 15 000 драмов, но медицинские расходы не всегда компенсируются. Наша оценка работы "Инго Армения" равна нулю. Два года назад, когда мы имели дело с "Наири", было неплохо. А эти все заявления отклоняют". Многие из них показали корреспондентам Epress.am выписки по зарплате. Судя по ним, представленные Комбинатом цифры раздуты. "Флотатор получает максимум 330 000 драмов, а не 590. Электрогазосварщик - максимум 420 000, а не 600. Они не только обнародовали "грязную" зарплату - вместе с налогами, они не учли и того, что с наших зарплат удерживаются взносы на медицинское страхование и членский взнос в Профсоюзе. В Профсоюзе, который никогда не встает на нашу сторону. Только им мы платим 7000 драмов в месяц. Нужно бы им в рамках следствия выяснить, кому вообще помог этот Профсоюз", - заметил один из бастующих. Демонстранты требуют разглашения данных не о "грязных" зарплатах сотрудников, а реальных окладах руководства."Господин Худолин, сколько ты получаешь? Недовольство касается также страховых компаний и удержаний. С каждой зарплаты на медстраховку в среднем переводится 15 000 драмов, но медицинские расходы не всегда компенсируются. Наша оценка работы "Инго Армения" равна нулю. Два года назад, когда мы имели дело с "Наири", было неплохо. А эти все заявления отклоняют".

ЗММК выложил в Фейсбуке список имен специалистов и зарплат. По утверждению бастующих, размеры оплаты искажены.