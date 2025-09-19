С глаз долой: Государство гонит бездомных из центра Еревана и не решает их проблем

Министерство труда и социальных вопросов не ведет учет бездомных. Мы отправили запрос с целью узнать количество бездомных людей в стране. "Информацией о количестве не владеем", - поступил ответ.
Государственных приютов для бездомных нет. Временный приют в квартале Ахтанак закрылся 1 января 2014г., после чего было решено делегировать услуги частнику.
Министерство каждый год объявляет конкурс на приют по уходу за бездомными, и всякий раз побеждает благотворительный фонд "Ганс Кристан Кофоед".
По официальным данным, приют может вмещать 100 бездомных максимум на срок 90 дней. Он рассчитан на людей не младше 18-ти лет, не имеющих постоянного или фактического места проживания.
И хотя Министерство заявляет, что в приют не помещают людей "с явными психическими проблемами", по словам бывших постояльцев, подобные проблемы там были у многих, и эти люди не получают профессиональной помощи.
Армену Халояну предложили обосноваться в приюте. Он отказался. "Если бы видели, какие там условия... Даже в уголовно-исполнительных учреждениях койки не так плотно расставлены. Там смердит, не проветривается, в помещении курят. А у меня рак. Говорю директору "я не могу оставаться в дыму", он отвечает "это тебе не гостиница". Лучше спать в парке, оставаться на улице, чем там".
Репутация у этого благотворительного фонда не из лучших. Еще в докладе Омбудсмена за 2020г. говорилось, что получающим пособие в размере 25 000 драмов приходится отдавать сотруднику учреждения большую его часть - 15 000 драмов - за "удержание" там или "предоставление минимального набора необходимых принадлежностей".
В 2025г. злоупотребления зафиксировали в пункте питания, принадлежащем фонду. Кроме того, в приюте постоянно происходят драки, споры и кражи, о которых мы узнаем в том числе из сообщений СледКома и на сайте Судебной информационной системы.
Халоян также рассказал, что оказавшимся в приюте людям не полагается бесплатная медпомощь.
Предполагается, что они находятся на попечении государства, но обращаясь за бесплатной медпомощью, они получают отказ: "Это - частный фонд, а не государственная структура".
"Почему я должен жить в приюте какого-то сомнительного фонда, если у меня был дом, его у меня отобрали, и государство обязано осуществить правосудие и вернуть то, что у меня отобрали", - отметил собеседник.
беззаконие и безразличие
Халоян живет на улице уже 20 лет. Прежде он был в Литве, но вернувшись в Армению, узнал, что еще до смерти матери их общая с ней квартира была продана.
По словам его адвоката Самвела Мартиросяна, Халоян был совладельцем, это упоминалось также в единой справке, выданной Комитетом кадастра, однако нотариус общины Кентрон Эмма Шабоян заключила сделку купли-продажи без ведома и согласия Халояна.
"Государство не занимается бездомными, не считается с ними, желая показать в международных инстанциях, будто в Армении их нет. Они делают так, чтобы эти люди не показывались в центре Еревана, рассовывают их по разным углам, недостроенным зданиям, но проблему не решают. А теперь и тариф на проезд в транспорте подняли, чтобы у меня и в мыслях не было добраться до центра", - отметил собеседник.
Государство не только не занимается проблемами людей без жилья, но и усложняет им жизнь.
Тот же бездомный Халоян в период пандемии короновируса был оштрафован за нарушение правил самоизоляции и отказ "оставаться дома". В 2024 году Служба принудительного исполнения судебных актов удержала с его зарплаты 200 000 драмов (более $500), а работодатель, по словам мужчины, уволил его: "Сказал "нам среди сотрудников преступники не нужны".
Найти новую работу он не смог. Обратился в центр занятости Единой социальной службы. За год ему сделали лишь одно предложение о работе - перевозчик на АрмПочте. Во время интервью Халоян сообщил о проблемах с позвоночником и его не приняли. Он собирает по городу различные предметы, чтобы продать на барахолке - это для него единственный способ заработка.
В Минтруда говорят, что раз в год центр занятости приглашает лиц, ищущих работу, в территориальный офис и делает соответствующее предложение. Правда, не уточняется, как они решают, какая работа подходит человеку с различными проблемами со здоровьем. Можно догадаться, что бездомные не самые предпочтительные клиенты. Их социализация не является приоритетом, они проходят по общему списку, следовательно, эти люди - неконкурентоспособны изначально.