2026 г. 3 июня, среда
Epress

С глаз долой: Государство гонит бездомных из центра Еревана и не решает их проблем

Государство делает вид, что в Армении нет бездомных. Учета не ведут, госприютов нет, стратегию никто не разрабатывал. В пандемию живущих на улицах штрафовали за несоблюдение правил самоизоляции, а теперь - за неуплату проезда в общественном транспорте. При наличии банковского счета судебные приставы наложат на него арест.

Не так давно система назначения соцвыплат была автоматизирована. Теперь тот, кто живет на улице, болен и не работает, может лишиться пособия, так как не набрал необходимое количество баллов, а значит, не может считаться достаточно необеспеченным. Людей гонят из центра столицы - подальше от глаз туристов.

решает машина

После повышения цены на проезд в общественном транспорте для Армена Халояна поездки по Еревану стали практически невозможными. Он периодически спорит с контролерами, пытается объяснить, что не работает, пособия не получает, жилья, как и денег на билет, у него нет. Льготы на него не распространяются - тоже потому, что он не считается бенефициаром пособия по необеспеченности.

Он не раз обращался за оформлением пособия в Единую социальную службу. В прошлом году поступил ответ: мужчина должен иметь жилье, чтобы "Минтруда и социальных вопросов могло оценить бытовые условия и решить, полагается ему пособие или нет". Это условие было отменено поправкой к закону. Теперь оценку производит не человек, а автоматизированная система. Чтобы стать бенефициаром, необходимо заполнить анкету и набрать 28 баллов.

На сайте Министерства можно найти счетчик, он содержит несколько простых строк - состав семьи, социальная группа, наличие или отсутствие недвижимого или движимого имущества, жилищные условия. Причем, в категории "жилищные условия" вариант "бездомный" отсутствует.

Армен Халоян набрал лишь 22 балла и официально он не считается необеспеченным.

Epress.am обратился в Минтруда и социальных вопросов с просьбой предоставить расчет и основания для отказа. Поступил ответ: расчет осуществляется автоматизированной системой, следовательно, предоставить основания они не могут.

"В Единой социальной службе говорили какие-то странности. Мол, вот если бы у тебя была инвалидность или ребенок с инвалидностью, получал бы . А то, что я - бездомный, безработный, у меня серьезные проблемы со здоровьем, это не в счет", - рассказал Халоян в беседе с Epress.am.

Отсутствие специальных регулировок для бездомных постоянно приводит к бюрократической путанице. У Армена Халояна онкология. Ему полагается группа инвалидности. Но из-за того, что он не считается необеспеченным, он и под госзаказ не подпадает, а чтобы доказать наличие болезни, нужны результаты свежих анализов. Но анализы стоят слишком дорого.

единственный приют хуже тюрьмы

Министерство труда и социальных вопросов не ведет учет бездомных. Мы отправили запрос с целью узнать количество бездомных людей в стране. "Информацией о количестве не владеем", - поступил ответ.

Государственных приютов для бездомных нет. Временный приют в квартале Ахтанак закрылся 1 января 2014г., после чего было решено делегировать услуги частнику.

Министерство каждый год объявляет конкурс на приют по уходу за бездомными, и всякий раз побеждает благотворительный фонд "Ганс Кристан Кофоед".

По официальным данным, приют может вмещать 100 бездомных максимум на срок 90 дней. Он рассчитан на людей не младше 18-ти лет, не имеющих постоянного или фактического места проживания.

И хотя Министерство заявляет, что в приют не помещают людей "с явными психическими проблемами", по словам бывших постояльцев, подобные проблемы там были у многих, и эти люди не получают профессиональной помощи.

Армену Халояну предложили обосноваться в приюте. Он отказался. "Если бы видели, какие там условия... Даже в уголовно-исполнительных учреждениях койки не так плотно расставлены. Там смердит, не проветривается, в помещении курят. А у меня рак. Говорю директору "я не могу оставаться в дыму", он отвечает "это тебе не гостиница". Лучше спать в парке, оставаться на улице, чем там".

Репутация у этого благотворительного фонда не из лучших. Еще в докладе Омбудсмена за 2020г. говорилось, что получающим пособие в размере 25 000 драмов приходится отдавать сотруднику учреждения большую его часть - 15 000 драмов - за "удержание" там или "предоставление минимального набора необходимых принадлежностей".

В 2025г. злоупотребления зафиксировали в пункте питания, принадлежащем фонду. Кроме того, в приюте постоянно происходят драки, споры и кражи, о которых мы узнаем в том числе из сообщений СледКома и на сайте Судебной информационной системы.

Халоян также рассказал, что оказавшимся в приюте людям не полагается бесплатная медпомощь.

Предполагается, что они находятся на попечении государства, но обращаясь за бесплатной медпомощью, они получают отказ: "Это - частный фонд, а не государственная структура".

"Почему я должен жить в приюте какого-то сомнительного фонда, если у меня был дом, его у меня отобрали, и государство обязано осуществить правосудие и вернуть то, что у меня отобрали", - отметил собеседник.

беззаконие и безразличие

Халоян живет на улице уже 20 лет. Прежде он был в Литве, но вернувшись в Армению, узнал, что еще до смерти матери их общая с ней квартира была продана.

По словам его адвоката Самвела Мартиросяна, Халоян был совладельцем, это упоминалось также в единой справке, выданной Комитетом кадастра, однако нотариус общины Кентрон Эмма Шабоян заключила сделку купли-продажи без ведома и согласия Халояна.

"Государство не занимается бездомными, не считается с ними, желая показать в международных инстанциях, будто в Армении их нет. Они делают так, чтобы эти люди не показывались в центре Еревана, рассовывают их по разным углам, недостроенным зданиям, но проблему не решают. А теперь и тариф на проезд в транспорте подняли, чтобы у меня и в мыслях не было добраться до центра", - отметил собеседник.

Государство не только не занимается проблемами людей без жилья, но и усложняет им жизнь.

Тот же бездомный Халоян в период пандемии короновируса был оштрафован за нарушение правил самоизоляции и отказ "оставаться дома". В 2024 году Служба принудительного исполнения судебных актов удержала с его зарплаты 200 000 драмов (более $500), а работодатель, по словам мужчины, уволил его: "Сказал "нам среди сотрудников преступники не нужны".

Найти новую работу он не смог. Обратился в центр занятости Единой социальной службы. За год ему сделали лишь одно предложение о работе - перевозчик на АрмПочте. Во время интервью Халоян сообщил о проблемах с позвоночником и его не приняли. Он собирает по городу различные предметы, чтобы продать на барахолке - это для него единственный способ заработка.

В Минтруда говорят, что раз в год центр занятости приглашает лиц, ищущих работу, в территориальный офис и делает соответствующее предложение. Правда, не уточняется, как они решают, какая работа подходит человеку с различными проблемами со здоровьем. Можно догадаться, что бездомные не самые предпочтительные клиенты. Их социализация не является приоритетом, они проходят по общему списку, следовательно, эти люди - неконкурентоспособны изначально.

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