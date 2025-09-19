С глаз долой: Государство гонит бездомных из центра Еревана и не решает их проблем

19 сентября 2025

Государство делает вид, что в Армении нет бездомных. Учета не ведут, госприютов нет, стратегию никто не разрабатывал. В пандемию живущих на улицах штрафовали за несоблюдение правил самоизоляции, а теперь - за неуплату проезда в общественном транспорте. При наличии банковского счета судебные приставы наложат на него арест.

Не так давно система назначения соцвыплат была автоматизирована. Теперь тот, кто живет на улице, болен и не работает, может лишиться пособия, так как не набрал необходимое количество баллов, а значит, не может считаться достаточно необеспеченным. Людей гонят из центра столицы - подальше от глаз туристов.

решает машина

После повышения цены на проезд в общественном транспорте для Армена Халояна поездки по Еревану стали практически невозможными. Он периодически спорит с контролерами, пытается объяснить, что не работает, пособия не получает, жилья, как и денег на билет, у него нет. Льготы на него не распространяются - тоже потому, что он не считается бенефициаром пособия по необеспеченности.

Он не раз обращался за оформлением пособия в Единую социальную службу. В прошлом году поступил ответ: мужчина должен иметь жилье, чтобы "Минтруда и социальных вопросов могло оценить бытовые условия и решить, полагается ему пособие или нет". Это условие было отменено поправкой к закону. Теперь оценку производит не человек, а автоматизированная система. Чтобы стать бенефициаром, необходимо заполнить анкету и набрать 28 баллов.

На сайте Министерства можно найти счетчик, он содержит несколько простых строк - состав семьи, социальная группа, наличие или отсутствие недвижимого или движимого имущества, жилищные условия. Причем, в категории "жилищные условия" вариант "бездомный" отсутствует.

Армен Халоян набрал лишь 22 балла и официально он не считается необеспеченным.

Epress.am обратился в Минтруда и социальных вопросов с просьбой предоставить расчет и основания для отказа. Поступил ответ: расчет осуществляется автоматизированной системой, следовательно, предоставить основания они не могут.

"В Единой социальной службе говорили какие-то странности. Мол, вот если бы у тебя была инвалидность или ребенок с инвалидностью, получал бы . А то, что я - бездомный, безработный, у меня серьезные проблемы со здоровьем, это не в счет", - рассказал Халоян в беседе с Epress.am.

Отсутствие специальных регулировок для бездомных постоянно приводит к бюрократической путанице. У Армена Халояна онкология. Ему полагается группа инвалидности. Но из-за того, что он не считается необеспеченным, он и под госзаказ не подпадает, а чтобы доказать наличие болезни, нужны результаты свежих анализов. Но анализы стоят слишком дорого.

единственный приют хуже тюрьмы

