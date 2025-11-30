Мода на помощь карабахцам прошла, одиноким - особенно тяжело
Жилищный вопрос беженцев из Карабаха до сих пор не решён. Уже полтора года правительство раздает сертификаты на сумму от 2 до 5 миллионов драмов (5-13 тысяч долларов) тем, кто согласился принять гражданство Армении. Однако программой воспользовались немногие: большинство получивших жилищный сертификат так и не смогли его реализовать. Армения была разделена на несколько зон. Размер выделяемых средств зависит от населённого пункта. Те, кто обосновался в экономически активных городах, получают меньшую от 2 до 3 миллионов драмов на человека. Пять миллионов предусмотрены для отдалённых сёл и полупустых городов. Там жильё дешевле, но нет работы. Из 120 тысяч беженцев сертификаты получили 3 551 семья. Реализовать их смогли только 1 432, из них 299 — семьи численностью до трёх человек. Эти данные Epress.am предоставило Министерство труда и социальных вопросов. Дома дорожают. Социальная помощь рассчитывается на одного человека. В случае больших семей её хватает, чтобы купить жильё в городах. Небольшие семьи вынуждены переселяться в более дешёвые населённые пункты, а одинокие люди не могут найти жильё даже в сёлах. Для них временные решения ищут родственники и муниципалитеты. После приватизации 1990-х у государства практически не осталось социального жилья. Одиноких пытаются расселять где придётся. «Сертификаты не решат ни одной проблемы. Цены растут. Нужно было строить дома и отдавать их людям, вовлекать их и в процесс строительства», — говорит бывший житель Степанакерта Давид. В правительстве оправдываются тем, что европейские структуры не поощряют создание новых жилых массивов, утверждая, что это приведет к появлению гетто. Сейчас Минсоцзащиты ищет временные решения. Утверждён новый проект: компенсация аренды жилья сроком на 10 лет для семей до трёх человек. Каждый член семьи будет получать по 40 тысяч драмов в месяц. Проблему одиноких это снова не решает - снять пригодное жильё за 40 тысяч практически невозможно. У 87-летней Размелы из Шуши детей нет, муж умер 15 лет назад. Она живёт в Вагаршапате с сестрой, о которой заботятся дочь и зять. Дети в съемной квартире выделили комнату Размеле и её сестре иначе женщина оказалась бы на улице. Пенсия Размелы — 40 тысяч драмов (примерно 100 долларов). Раньше ей выплачивали пособие 40+10 тысяч на аренду жилья. До апреля это пособие полагалось всем перемещённым из Карабаха, теперь — только целевым группам (дети, пожилые, люди с инвалидностью…). Вместо прежних 50 тысяч пенсионерам теперь полагается 30 тысяч социальной помощи. Со следующего месяца к этой сумме добавится ещё 40 тысяч по программе «целевая поддержка аренды жилья», предназначенной для семей до трёх человек. Но на 110 тысяч драмов Размела не может снять отдельное жильё, оплатить коммунальные услуги, питание и особенно лекарства, которые ей необходимы. В правительстве утверждают, что для нуждающихся беженцев действует дополнительная программа экстренной соцподдержки, запущенная в июне 2025-го. Однако Размела воспользоваться ею не может: нуждающимися считаются только семьи, где месячный доход на одного человека не превышает 55 тысяч драмов. «В Шуши у меня был собственный дом, хороший сад. Пенсия — 60 тысяч, из них 20 — надбавка за одиночество. Каждый месяц выдавали муку, масло, курицу, варенье, консервы. В Карабахе даже лекарства были бесплатными, а здесь покупаю. У меня были коровы — я продавала молоко, сыр, мацун», — рассказывает Размела. Жизнь с сестрой, её дочерью, зятем и внуками имеет свои плюсы — невестка готовит, заботится и о ней, — но Размела хотела бы иметь собственный угол: «Хоть маленький очаг, хотя бы умереть спокойно». Шушик из Гадрута тоже одинокая пенсионерка с проблемами со здоровьем. Один из сыновей погиб на войне в 2020-м, невестка живёт у своих родителей. Старший сын сам уже дед: семья из десяти человек ютится в двухкомнатной квартире. Шушик не хочет быть для них обузой. Два месяца назад она сняла комнату на территории детского кафе в Эчмиадзине. Поскольку кафе работает плохо, владелец сдает часть помещения двум карабахцам и троим местным. С каждого берут по 60 тысяч драмов в месяц плюс 5 тысяч за коммуналку. В помещении очень холодно, но отапливать комнаты отдельно нельзя — хозяин установил специальные счётчики. В Эчмиадзин Шушик приехала в 2023-м: «Мне сказали, что церковь предоставляет карабахцам общежитие». Через год в общежитии отключили горячую воду, большинство жильцов вынужденно съехали, остались те, кому совсем некуда идти. Вскоре выселили и их. Из церкви заявили, что помещение «нужно освободить для студентов». Эйфория вокруг помощи арцахцам прошла. Муниципалитеты, областные администрации, бизнесмены и другие меценаты «освободили» свои владения от беженцев. В преддверии выборов о непосредственных жертвах войны снова вспомнили: в Вагаршапате одна из партий обещала карабахцам в обмен на волонтерство в их пользу «предоставить жильё, если они пройдут в совет старейшин», но они не прошли. Партия скрывающегося в России бывшего главы Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна пообещала беженцам особняк в Егварде, однако вскоре удалила объявление со своей страницы. Лусине из Гадрута и её пятилетний сын Нарек после 2023 года жили в полуразрушенном общежитии. В муниципалитете сказали, что помещение нужно освободить. Лусине вернулась в дом брата. Отношения с родственниками напряжённые, присматривать за ребёнком некому, маме нужно работать: «Я не буду брать сертификат, потому что за 4 или 6 миллионов не могу купить нормальный дом в знакомых мне местах. Они обещали социальное жильё — пусть предоставят». В ответ на запрос Epress.am в Министерстве труда и социальных вопросов сообщили, что в конце 2024 года был подписан договор с организацией «Католическая служба помощи». Планируется строительство социального жилья: под это дело в Арташате собираются ремонтировать здание Академии наук, на очереди еще шесть подобных помещений. Речь идёт не об общежитиях, а об отдельных малогабаритных квартирах. По данным Минсоцзащиты, жильё будет предоставляться бесплатно, но без права приватизации. Кому будут предоставлены социальные квартиры, по каким принципам будут отбираться получатели, когда жильё будет готово и на какое количество человек рассчитано, в министерстве не сообщают. Люди не берут сертификаты в том числе из-за бюрократической волокиты. Для их получения необходимо оформить гражданство, однако многие бежали из Карабаха без документов и месяцами ходят по инстанциям, восстанавливая свидетельства о рождении, смерти и «дорожные» паспорта.
Фотографии: Анастасия Каркоцкая, заброшенный детский сад в Масисе, где после 2023 года временно размещали карабахских беженцев