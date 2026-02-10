Госслужащие не ожидали, что их тоже кинут

В компании клиентам сообщили о технической проблеме с "Газпром Армения": установка газопровода была произведена неверно, "Газпром" требует переделки. Как выяснилось позже, застройщик не оплатил присоединение к магистральному газопроводу. Речь о 500 млн. драмов.
Некоторые жильцы уже заселились в недостроенные квартиры.
Замдиректора компании Арсен Мирзоян заметил, что эта выплата стала для них неожиданностью. Тариф на подключение газа был установлен Комиссией по регулированию общественных услуг в 2023г. по требованию "Газпром"-а. Прежде стать абонентом можно было бесплатно.
"В нашей стране все наперекосяк. Сначала платишь, чтобы подключиться, потом - чтобы жить. Для нас это незапланированные траты. Ни у кого в кармане таких денег нет. Теперь чтобы решить этот вопрос нам придется привлечь кредитные средства. Процесс уже начался", - заметил Мирзоян.
Он обещал провести газ в октябре прошлого года. Жильцы подобным обещаниям больше не верят.
В январе на фоне отсутствия газа замерзла и взорвалась канализация. Сточные воды залили квартиры на первом и втором этажах.
"Наш дом на втором этаже, всю квартиру залила вода из канализации. Даже до третьего этажа добралась. Мы позвонили застройщику, чтобы они вызвали работника санэпидемстанции, провели дезинфекцию. Нам посоветовали купить в аптеке противогрибковые баллончики и побрызгать...", - рассказали собеседники.
Жильцы дома требуют трехсторонней встречи с "Газпром"-ом, "Орд Девелопмент"и управлением градостроительства для установления ответственных. Компания от трехсторонней встречи отказывается.
"Многие вынужденно живут в недостроенных квартирах, чтобы не платить аренду, мы и здесь вносим взносы. Из-за большого числа потребителей электричества сеть не выдерживает и бывают отключения. Эту зиму мы просто выстрадали", - сказал собеседник.
В суд обратился лишь один из жильцов. Другие осторожничают. По их мнению, если "разозлить" застройщика, он объявит о банкротстве и исчезнет, как это часто бывает, а они при этом еще 20 лет будут погашать кредиты.