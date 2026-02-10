2026 г. 3 июня, среда
Epress

Госслужащие не ожидали, что их тоже кинут

Очередная группа людей пополнила ряды пострадавших от компаний, строящих жилые здания с использованием государственных льгот. Порядка 900 человек приобрели квартиру в ипотеку на территории комплекса "Комитас парк", расположенном в ереванском административном районе Арабкир. Большая их часть - госслужащие, воспользовавшиеся разработанной специально для них программой.

"Мы надеялись, что это государственная программа, и государство не допустит, чтобы нас обманули, нарушили сроки или что-то в этом духе", - в беседе с Epress.am заметила одна из пострадавших от действий "Орд Девелопмент".

В 2023г. квартиры должны были быть готовы, однако комплекс до сих пор не получил акт ввода в эксплуатацию. Кроме того, квартал не газифицирован, а строительство еще не завершено.

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В компании клиентам сообщили о технической проблеме с "Газпром Армения": установка газопровода была произведена неверно, "Газпром" требует переделки. Как выяснилось позже, застройщик не оплатил присоединение к магистральному газопроводу. Речь о 500 млн. драмов.

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Некоторые жильцы уже заселились в недостроенные квартиры.

Замдиректора компании Арсен Мирзоян заметил, что эта выплата стала для них неожиданностью. Тариф на подключение газа был установлен Комиссией по регулированию общественных услуг в 2023г. по требованию "Газпром"-а. Прежде стать абонентом можно было бесплатно.

"В нашей стране все наперекосяк. Сначала платишь, чтобы подключиться, потом - чтобы жить. Для нас это незапланированные траты. Ни у кого в кармане таких денег нет. Теперь чтобы решить этот вопрос нам придется привлечь кредитные средства. Процесс уже начался", - заметил Мирзоян.

Он обещал провести газ в октябре прошлого года. Жильцы подобным обещаниям больше не верят.

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В январе на фоне отсутствия газа замерзла и взорвалась канализация. Сточные воды залили квартиры на первом и втором этажах.

"Наш дом на втором этаже, всю квартиру залила вода из канализации. Даже до третьего этажа добралась. Мы позвонили застройщику, чтобы они вызвали работника санэпидемстанции, провели дезинфекцию. Нам посоветовали купить в аптеке противогрибковые баллончики и побрызгать...", - рассказали собеседники.

Жильцы дома требуют трехсторонней встречи с "Газпром"-ом, "Орд Девелопмент"и управлением градостроительства для установления ответственных. Компания от трехсторонней встречи отказывается.

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"Многие вынужденно живут в недостроенных квартирах, чтобы не платить аренду, мы и здесь вносим взносы. Из-за большого числа потребителей электричества сеть не выдерживает и бывают отключения. Эту зиму мы просто выстрадали", - сказал собеседник.

В суд обратился лишь один из жильцов. Другие осторожничают. По их мнению, если "разозлить" застройщика, он объявит о банкротстве и исчезнет, как это часто бывает, а они при этом еще 20 лет будут погашать кредиты.

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