Госслужащие не ожидали, что их тоже кинут

10 февраля 2026

Очередная группа людей пополнила ряды пострадавших от компаний, строящих жилые здания с использованием государственных льгот. Порядка 900 человек приобрели квартиру в ипотеку на территории комплекса "Комитас парк", расположенном в ереванском административном районе Арабкир. Большая их часть - госслужащие, воспользовавшиеся разработанной специально для них программой.

"Мы надеялись, что это государственная программа, и государство не допустит, чтобы нас обманули, нарушили сроки или что-то в этом духе", - в беседе с Epress.am заметила одна из пострадавших от действий "Орд Девелопмент".

В 2023г. квартиры должны были быть готовы, однако комплекс до сих пор не получил акт ввода в эксплуатацию. Кроме того, квартал не газифицирован, а строительство еще не завершено.

