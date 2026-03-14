Жителям элитного района в Ереване неуютно

Жители одного из элитных кварталов Еревана пригласили журналистов, чтобы показать свои ямы. В двухтысячные в центре города, над проспектом Баграмяна начали строить компактный район для аппер-мидл-класса: низкоэтажные дома песчаного цвета, белые многоэтажки с панорамными окнами, бассейн на первом этаже, будки для охраны, лужайка для собак. Элитный район вскоре начал расползаться, и жители обнаружили себя в центре бесконечной стройплощадки.



Акция анонсировалась как протест горожан против недобросовестной работы мэрии. Ее участники — одни только мужчины — жаловались на дорогу, ведущую к жилым домам. Асфальт просел, образовались ямы, «машины портятся, жены и дочери ходят по бездорожью», летом очень пыльно, осенью лужи, и даже «скорая помощь не спешит сюда приезжать». На ремонт 800-метровой дороги мэрия не выделят денег уже много лет. Журналисты, освещающие акцию, видят в этом умысел: для действующей власти «благополучные налогоплательщики» — не электорат. Сами жители политических заявлений не делают. Они жалуются на непрофессионализм градостроителей и плохой сервис, и хотят не больше, чем заслуживают: нормальных условий, «как в Швейцарии».

Три года назад отчаявшиеся жителисобрали около трех-четырех миллионов драмов (по 30 тысяч с человека), залатали ямы, кое-где прикрыли их бетоном. Но из-за непрекращающейся стройки усилия оказались напрасными: по дороге все время проезжают грузовики, тяжелая техника, гусеничные машины. Здания строятся одно за другим, при этом реальных жильцов немного. Большинство домов полупустые. Недвижимость приобретают здесь не только чтобы жить, это — инвестиции, говорит один из участников собрания, владеющий как минимум двумя квартирами в новостройках элитного жилого района в верхней части центра Еревана -между Каскадом и Парком Победы.

Выглядит это странно: на обочине разбитой дороги — элитные здания, высокие потолки, панорамные окна с видом на парламент, рядом — заброшенные сараи, рекламные граффити телеграмм-каналов, предлагающих наркотики за биткоины, строительный мусор, бытовые отходы, и посреди всего этого — аккуратная лужайка с табличками на английском: просьба убирать экскременты за собаками.

Открытый бассейн одного из зданий покрылся пылью. В начале улицы встречаем идущих на работу уборщиц. Один из охранников, не зная о проводимой жильцами акции, пытался запретить съемку домов: "Покажите паспорт! Снимать нельзя. Ваша съемка для меня ЧП".

цитаты из высказываний участников акции:

- Наша улица уже 6 лет в худшем состоянии, чем остальные улицы в общине Кентрон.

- В прошлом году просили застройщика залить ямы (чтобы закрыть эту бездну) оставшимся под бетономешалкой бетоном, который они так или иначе выбросили бы. Вот до чего мы дошли.

- И это - центр города, да еще - престижный район?

- 3 года назад 6 зданий скинулись и собрали 4 миллиона, чтобы залить ямы на этих 800 метрах. Иногда приносим камни для больших ям. Прошлой осенью засыпали землей. Но после дождей снова образовались ямы.

- Обращались в Мэрию, нам ответили, что как только строительство завершится, они положат асфальт. Строительству нет конца. Построили одно здание - начинают строительство другого. Внизу улица нормально асфальтирована, наверху тоже. Только у нас она в таком состоянии.

- Мы уже не говорим о том, что и пешеходы не берутся в расчет. Женщины, дети, девочки... Женщины идут через ямы... грязь, вода, проезжает машина - целая проблема, некультурно. А кто виноват? Мэрия виновата.

- Здесь полностью отсутствует грамотный градостроительный подход.

- Ни ремонта дороги, ни очистительных работ. Мусор валяется рядом со всеми этими зданиями, и мы сами занимаемся его уборкой. Ближайший мусорный бак в 500 метрах.

- Я не архитектор, но, насколько мне известно, километр грамотного, фундаментального, капитального строительства стоит примерно 800 тысяч долларов. Существуют нормы градостроительства, принятые в Европе, в нормальных местах. Они не должны каждый раз рыть, открывать, рыть, открывать connection-ы - водопровод, электропитание, кабели-мабели и остальное.

- Застройщик не виноват. мы обращаемся к Мэрии. Пусть проявят грамотность, проявят заботу к нашей стране, к каждой нашей улице, и делают все качественно, как в Швейцарии.

- У нас и освещения нет.