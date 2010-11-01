Էվերեստի վրա ինտերնետ են անցկացրել
Ncell հեռահաղորդակցական ընկերությունը 3G կապ կապահովի ծովից 8846 մ բարձրության վրա:
Վերահեռարձակող կայանները պետք է 3G ձևաչափի գերարագ ինտերնետային կապով ապահովեն նաև Էվերեստը:
Ըստ ընկերության ներկայացուցչի` համաշխարհային ցանցից կկարողանան օգտվել Նեպալի բնակիչները և Հիմալայների լեռնագնացները: Մարզիկները կարող են միշտ օպերատիվ տեղեկատվություն ստանալ եղանակի մասին և նախազգուշանալ վտանգներից: Բացի այդ, 3G կապի միջոցով հնարավոր կլինի պարզել լեռնագնացների գտնվելու վայրը, հաղորդում է The Himalayan Times-ը: