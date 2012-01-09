2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ուշադրությունը դեպի Թեղուտ. բնապահպանների ակցիան` ի պաշտպանություն անտառի

Հունվարի 15-ին դեպի Թեղուտ կայանալիք ակցիան, որը նախաձեռնել են մի խումբ բնապահպաններ, ճանաչողական բնույթ է կրում: Առաջին հերթին, այս շրջագայությունը յուրաքանչյուրին թույլ կտա տեղում ծանոթանալ առկա խնդիրներին, այսինքն` լավ է մեկ անգամ  տեսնել, քան հազար անգամ լսել: Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է «Խաղաղության երկխոսություն» հ/կ-ի անդամ Միքայել Մխիթարյանը, ով ակցիայի նախաձեռնողներից է:

«Սա առանձնահատուկ պայքարի ձև է, և կարծում եմ, որ նմանատիպ ակցիաները կծառայեն նպատակին: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր Հայաստանում մեծ թափ է առել հանքարդյունաբերությունը, իսկ այս առումով շատ ակտուալ է Թեղուտը, որոշեցինք շտապ գործողություններ կիրառել: Քանի դեռ ուշ չէ, պետք է միջոցներ ձեռնարկել: Այս պահին անխնա ոչնչացվել է Թեղուտի անտառների 5%-ը, և,  եթե այսպես շարունակվի, ապա շատ շուտով հանքը կհանձնվի շահագործման, այլևս անիմաստ կլինի որևէ միջոց կիրառել», - ասել է նա:

Մխիթարյանը նշել է, որ  բոլոր ցանկացողները ավտոբուսներով Երևանից կուղևորվեն Վանաձոր:

«Վանաձորում կկազմակերպենք 15 րոպեանոց ակցիա, այնուհետ կուղևորվենք Թեղուտ, որոշակի տարածք ոտքով կքայլենք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն պոչամբարները ու տեղում հասկանան, թե ինչ վտանգ են իրականում ներկայացնում  այսօրվա հանքարդյունաբերության բուռն զարգացումները», - տեղեկացրել է նա:

Հարցին՝ շարունակական կլինեն նմանատիպ ակցիաները, Մխիթարյանը պատասխանել է.

«Մենք մշտապես հետևում ենք տարբեր մարզերում իրականացվող այս կարգի գործողություններին և կապ ենք պաշտպանում տեղի մեր գործընկերների հետ: Տվյալ պահին համեմատաբար հանգիստ է Քաջարանում, իսկ առավել վտանգավոր ու պայթյունավտանգ է իրավիճակը Թեղուտում: Ցանկացած տեղ, որտեղ կահագնանա իրավիճակը, մենք անպայման կարձագանքենք», - ասել է նա:

Մխիթարյանի խոսքով՝ Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի շրջանակներում տարածված այս ակցիայի մասին հաղորդագրությանը միացել են մոտ 150-200 քաղաքացիներ:

Հիշեցնենք, որ բնապահպանները Թեղուտի անտառների համար պայքարում են արդեն երեք տարի: Նրանք բազմիցս նշել են, որ Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործման ծրագրի հետևանքով, որն իրականցվում է «Արմենիան Քափր Պրոգրամ» ընկերության կողմից, Լոռու մարզում ոչնչացվում է պաշտոնական տվյալներով 357 հա, իսկ մասնագետների կարծիքով` ավելի քան 1000 հա անտառ, բազմաթիվ հազվագյուտ կենդանական և բուսական աշխարհի տեսակներ, գետեր, առաջանում է ստորգետնյա ջրերի թունավորման մեծ վտանգ:

Հայաստան
Բրյանսկում հայտնաբերվել է գետնի տակ կորած երեխայի դին
Նախորդ

Բրյանսկում հայտնաբերվել է գետնի տակ կորած երեխայի դին

Ֆուտբոլային աշխարհի լավագույնները բնակվում են Բարսելոնայում
Հաջորդ

Ֆուտբոլային աշխարհի լավագույնները բնակվում են Բարսելոնայում