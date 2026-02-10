Քաղծառայողները չէին սպասում, որ իրենց էլ կգցեն

Պետական արտոնություններով բնակելի շենքեր կառուցող ընկերություններից ևս մի խումբ մարդիկ են տուժել։ Արաբկիր թաղմասում գտնվող «Կոմիտաս պարկ» համալիրում հիփոթեքով բնակարան են գնել շուրջ 900 մարդ՝ մեծ մասը պետական աշխատողներ, ովքեր օգտվել են քաղծառայողների համար հատուկ ծրագրից։
«Մենք հույս ունեինք, որ սա պետական ծրագիր է, պետությունը թույլ չի տա, որ մեզ խաբեն, ուշացնեն և այլն», – Epress.am -ին ասել է «Օրդ Դեվելոփմենթ»-ից տուժած բնակիչներից մեկը։
Բնակարանները պետք է պատրաստ լինեին 2023 թվականին, բայց մինչև համալիրը շահագործման ակտ չի ստացել։ Բացի այդ թաղամասը չունի գազամատակարարում, շինարարությունը ավարտված չէ։ Բնակիչներին ընկերությունից ասել են, որ տեխնիկական խնդիր կա «Գազպրոմ Արմենիայի» հետ. գազատարները սխալ են տեղադրել, Գազպրոմը պահանջում է ուղղել։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ կառուցապատողը չի վճարել գազի մագիստրալին միանալու համար, խոսքը 500 միլիոն դրամի մասին է։ Որոշ բնակիչներ, սակայն, ապրում են կիսապատրաստ տներում։
Ընկերության փոխտնօրեն Արսեն Միրզոյանը ասում է, որ իրենց համար այս վճարը անակնկալ էր։ Գազամատակարարման միացման սակագինը սահմանվել է 2023 թվին Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից՝ Գազպրոմի պահանջով։ Բաժանորդ դառնալն մինչ այդ անվճար էր։
«Մեր երկրում ամեն ինչ թարս է։ Մի հատ միանալու համար ես վճարում, հետո սպառելու համար։ Սա մեր համար չնախատեսված ծախս է։ Ոչ մեկի գրպանը այդքան փող չկա դրած։ Հիմա մենք պիտի վարկային միջոցներ ներգրավվենք, լուծենք այս հարցը։ Այդ գործընթացն արդեն սկսվել է», – ասել է Միրզոյանը։
Նա խոսք էր տվել գազը քաշել դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին։ Բնակիչներն արդեն խոստումների չեն հավատում։
Հունվարին գազ չունենալու պատճառով բնակարանների կոյուղին է սառել ու պայթել։ Կոյուղաջուրը լցվել է առաջին և երկրորդ հարկի բնակարանները։
«Մեր տունը երկրորդ հարկում է, ամբողջ կանալիզացիայի ջուրը լցվել է մեր տուն։ Նույնիսկ հասել է երրորդ հարկ։ Զանգեցինք կառուցապատողին, որ սանէպիդկայանից մարդ կանչեն, դիզինֆեկցիա անեն։ Մեզ խորհուրդ տվեցին ապտեկայից սնկային հիվանդության դեմ բալոնչիկներ առնել, պզցնել», – ասել է բնակիչներից մեկը։
Բնակիչները պահանջում են եռակող հանդիպում «Գազպրոմի», «Օրդ Դեվելոփմենթ»-ի և քաղաքաշինության վարչության հետ, որպեսզի հասկանան՝ ով է իրավիճակի պատասխանատուն։ Ընկերությունը հրաժարվում է մասնակցել եռակողմ հանդիպմանը։
«Շատերը ստիպված ապրում են կիսապատրաստ տներում, որ վարձ չտան, մենք այստեղ մուծումներ ենք անում։ Քանի որ շատ մարդ է էլեկտրաէներգիա օգտագործում, Էլ. ցանցը չի դիմանում, լույսերն անջատվում են։ Տանջաքներով ձմեռ ենք անցկացրել», – ասել է մեր զրուցակիցը։
900 տուժածներից միայն մեկ հոգի է այս հարցով դիմել դատարան։ Մյուսները զգույշ են։ Նրանք կարծում են, որ եթե շատ «զայրացնեն» կառուցապատողին, նա սնանկություն կհայտարարի և կանհետանա, իսկ իրենք դեռ քսան տարի վարկ կփակեն։