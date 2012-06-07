Ո՞վ է քվեաթերթի վրա «Մուկ» գրել. Հովիկ Աբրահամյանը փնտրում է
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ոչ մի կերպ չի կարող հանգստանալ այն օրվանից, երբ Ազգային ժողովի ղեկավարության ընտրությունների օրը քվեաթերթիկներից մեկի վրա ձեռքով գրված էր եղել իր մականունը` «Մուկ», և մեծ տառերով` «դեմ»: Այս մասին հաղորդում է «Հրապարակ» օրաթերթը:
Թերթի աղբյուրների համաձայն, Աբրահամյանը լծվել է համարձակ քվեարկողին հայտնաբերելու գործին:
«Թե ինչով կավարտվեն Արգամիչի (Հովիկ Աբրահամյանի հայրանունը – խմբ.) որոնողական գործողությունները, դեռ հայտնի չէ, սակայն, որոշ տեղեկությունների համաձայն, առայժմ բացահայտվել է կասկածյալների շրջանակը: Նրանք չորսն են` երեքը հարազատ ՀՀԿ-ից, մեկը` «կառուցողական ընդդիմությունից»` ԲՀԿ-ից», - գրում է թերթը: