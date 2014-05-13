Նախկին նախարարը հրաժարվել է ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից․ նա կարող է ՍԴ «գործուղվել»
Արդարադատության նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը հրաժարվել է ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից, գրում է «Հայկական ժամանակը»։
«Թովմասյանը հրաժարվել է Աժ գործուղվել՝ նշելով, որ չի գնա մի տեղ, որտեղ իրեն չեն սպասում: Թե ով կարող է նշանակվել այդ պաշտոնում, դեռևս որոշված չէ: Մինչ այդ երեկ ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Էրիկ Մինասյանը»,- գրում է «ՀԺ»-ն։
«Ժողովուրդ» թերթի տեղեկություններով՝ քննարկվում է նախկին նախարարին Սահմանադրական դատարան «գործուղելու» տարբերակը։ Թերթը հիշեցնում է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, արդարադատության նախարարությունում անդրադառնալով Հրայր Թովմասյանի հետագա պաշտոնավարմանը, ասել էր, որ նա լավ կադր է, և անպայման կօգտագործեն։
Մանրամասները՝ «Հայկական ժամանակ» և «Ժողովուրդ» թերթերի այսօրվա համարներում