Տավուշում գյուղացիները փակել են ճանապարհը․ պահանջում էին իրենց անտառ թողնել
Այսօր առավոտյան Տավուշի մարզի Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ համայնքների մոտ 1000 բնակիչներ փակել են միջպետական ճանապարհը: Նրանք պահանջում էին, որպեսզի իրենց թույլ տան մտնել Դիլիջան Ազգային պարկ և ծառահատում անել՝ ձմեռվա համար վառելափայտ ունենալու համար: Այս մասին Epress.am-ին ասել է Հաղարծինի գյուղապետ Սարգիս Պողոսյանը:
Նրա խոսքով՝ նախորդ տարիներին այս համայնքերի բոլոր տներն անտառից բերված փայտն են վառել: «Հիմա գազը թանկացրել են, փայտ չեն թողնում կտրենք: Ի՞նչ են անելու: Մարդիկ անհանգիստ են իրենց ձմեռվա համար»,- ասել է Պողոսյանը:
Ըստ գյուղապետի՝ Տավուշի մարզի դատախազը, ոստիկանապետը եկել էին ճանապարհին ցույց անող գյուղացիների հետ զրուցելու և բողոքողներին համոզել են, որ մարզպետը կխոսի Բնապահպանության նախարարի հետ, և անտառից ծառահատում անելու արգելքը կհանվի:
Գյուղապետն ասել է, որ նման խիստ քաղաքականություն վարում է Դիլիջան ազգային պարկի նորանշանակ տնօրենը: Հիշեցնենք, որ պարկի տնօրեն է նշանակվել ՀՀԿ-ական պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանի որդին՝ Սահակ Մուրադյանը: