Пэрис Хилтон не пустили в Японию из-за наркотиков

22 сентября 2010

Японские власти отказали американской светской львице, Пэрис Хилтон во въезде в Страну восходящего солнца. Согласно японским законам, гражданам, признанным виновными в хранении наркотиков или торговле ими у себя на родине, въезд на территорию Японии запрещен, сообщает USA Today.

Иногда иммиграционные службы делают исключения из этого правила, однако в случае с Хилтон японцы строго следовали букве закона.

21 сентября 29-летняя знаменитость приземлилась в аэропорту «Нарита». Предполагалось, что Хилтон примет участие в презентации своей линии духов, приуроченной к показу мод в одном из культурных центров Токио. Однако, вместо этого, Пэрис препроводили для допроса к сотрудникам иммиграционной службы.

После ночи, проведенной в гостинице, она была вынуждена отправиться домой. «Я с нетерпением буду ждать новой встречи с Токио», - улыбаясь, заявила Хилтон журналистам.

Судя по всему, эта встреча произойдет не так скоро: ей предстоит год условного тюремного заключения. Кроме того, по решению суда, Пэрис Хилтон должна будет пройти программу реабилитации от наркозависимости, выплатить 2000 долларов штрафа и отработать 200 часов на общественных работах.

Напомним, Хилтон была арестована в августе этого года в Лас-Вегасе: машину, которую вел ее друг, остановил сотрудник полиции, и Пэрис решила подкрасить губы, чтобы предстать перед лейтенантом полиции в более привлекательном виде. Она вытащила из кошелька помаду, и в этот момент из ее кошелька Chanel выпал пакетик с белым порошком.