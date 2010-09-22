2026 г. 3 июня, среда
Epress

Фоторепортажи с фестиваля доверили коту

Организаторы музыкального фестиваля Jura Music Festival, который состоится через несколько дней на шотландском острове Джура, привлекли к работе на мероприятии четырехлетнего кота по кличке Элвис, пишет Лента.ru со ссылкой на The Sun. Животному предстоит выступить автором фотоотчета с фестиваля.

Как рассказали в оргкомитете Jura Music Festival, на туловище Элвиса прикрепят фотокамеру, которая будет автоматически делать снимки и тут же отправлять их на официальный сайт музыкального мероприятия. Самому коту останется только прогуливаться по территории фестиваля - ему будет позволено ходить не только среди зрителей, но и среди музыкантов.

Армения
Предыдущая

Книжная ярмарка в центре Еревана

В Армении снова поднялись цены на драгоценные металлы
Следующая

В Армении снова поднялись цены на драгоценные металлы