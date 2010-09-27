Турции нужны армяноязычные разведчики

27 сентября 2010

Турецкая национальная разведовательная организация о наборе в свои ряды людей, хорошо владеющих хотя бы одним из указанных языков: армянский, курдский, иврит, арабский, албанский, боснийский, болгарский, греческий, китайский, фарси, грузинский, македонский, русский и курдский диалект. На вакантные должности уже объявлен конкурс, а заявки

будут приниматься до 8 октября. Все кандидаты должны будут сдать устный и

письменный экзамен.

По словам представителя разведки, подобное решение

обусловлено тем, что со странами, где говорят на вышеперечисленных языках,

Турция активно развивает отношения.

Разведовательная организация также отмечает, что все заявители должны объязательно иметь турецкое гражданство, высшее образование и быть не старше 35 лет.