2026 г. 3 июня, среда
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«Дашнакцутюн» продолжит проводить собрания в областях

«Дашнакцутюн» намерена проводить собрания в областях, заявил член Верховного органа партии Армен Рустамян в ответ на наблюдение журналиста о том, что после митинга в Аштараке данная политическиая сила заявила о ряде митингов в других областях страны, которые так и не состоялись. 
«Мы не называли сроков, но процесс идет, и сейчас мы подготавливаем в областях такие собрания», - сказал Рустамян.
Кроме того, по его словам, проведение митингов в областях Армении зависит от местных структур: «Местным структурам уже даны соответствующие распоряжения, основные вопросы уже налажены».
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