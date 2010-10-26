«Дашнакцутюн» продолжит проводить собрания в областях

26 октября 2010

«Дашнакцутюн» намерена проводить собрания в областях, заявил член Верховного органа партии Армен Рустамян в ответ на наблюдение журналиста о том, что после митинга в Аштараке данная политическиая сила заявила о ряде митингов в других областях страны, которые так и не состоялись.

«Мы не называли сроков, но процесс идет, и сейчас мы подготавливаем в областях такие собрания», - сказал Рустамян.

Кроме того, по его словам, проведение митингов в областях Армении зависит от местных структур: «Местным структурам уже даны соответствующие распоряжения, основные вопросы уже налажены».