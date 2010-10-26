Меркель подвергалась преследованиям душевнобольного

26 октября 2010

Канцлер Германии Ангела Меркель в течение нескольких недель подвергалась преследованиям душевнобольного мужчины, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщает издание, на прошлых выходных и на выходных две недели назад 45-летний мужчина проникал на земельный участок Меркель в регионе Уккермарк на севере от Берлина.

Первый раз он позвонил в дверь, когда сама канцлер находилась в доме, второй раз дома был только муж Меркель Йоахим Зауэр. Мужчина появился у дома канцлера не впервые, несколько недель назад полицейские уже беседовали с ним у входа в подъезд дома, где живет Меркель, в Берлине.

По данным Bild, в минувшие выходные личность мужчины была установлена. В разговоре с полицией он был в ярости на Меркель, так как, очевидно, она не отвечала лично на его письма. В настоящее время он находится в отделении психиатрии одной из местных больниц, где его обследуют специалисты.