Британец решил жениться на рождественской елке

22 декабря 2010

Житель британского графства Уилтшир решил жениться на рождественской елке, пишет The Sun. По словам 47-летнего Энди Парка, он любит свое праздничное дерево больше всего на свете.

"Я слышал, что люди женятся на своих домашних животных, так почему же я не могу жениться на елке?", - заметил Парк. Мужчина заявил, что уже приобрел для своего дерева обручальное кольцо. "Правда, я пока не знаю, на какую ветку я его надену", - заявил британец.

Энди Парк сообщил, что намерен организовать традиционную церемонию бракосочетания. Единственной серьезной трудностью, как он считает, станет поиск священника, который согласится провести свадебный обряд.