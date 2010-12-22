В США разрешили бесплатно защищать предполагаемых террористов

22 декабря 2010

Американские юристы-правозащитники теперь смогут снова исполнять свой долг без каких-либо оговорок. Изначально конфликт возник между двумя организациями – это центр по конституционным правам и союз защиты гражданских свободы – и Министерством финансов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, к правозащитникам обратился отец Анвара аль-Аулаки, которого власти США считают одним из главных идеологов Аль-Каиды. Загвоздка в том, что аль-Аулаки, которого американские власти распорядились устранить, – гражданин США.

Его активы были заморожены – но адвокаты заявили, что готовы защищать потенциального террориста бесплатно. Однако Минфин не разрешил этого делать, и сообщил юристам, что они должны получить специальную лицензию. Правозащитники оспорили эту процедуру, посчитав, что она противоречит конституции. И оказались правы. Минфин поспешил уладить дело без суда и разрешил юристам представлять интересы террористов без всякой лицензии.

Как отмечают американские правозащитники, у них по-прежнему вызывают тревогу намерения властей страны продолжать отдавать приказы об уничтожении собственных граждан, подозреваемых в терроризме.