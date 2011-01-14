Берлускони лишили неприкосновенности. Теперь его могут судить

14 января 2011

Итальянский премьер Сильвио Берлускони может предстать перед судом по обвинению в коррупции и неуплате налогов. Привлечь высокопоставленного чиновника к ответственности стало возможно после того, как Верховный суд страны частично снял с главы правительства юридическую неприкосновенность, на чем тот настаивал сам.

Как сообщили местные СМИ, решение судьям далось нелегко: мнения членов высшей судебной инстанции по этому вопросу разделились практически поровну. Поэтому суду пришлось пойти на компромисс, позволив своим коллегам на местах самим принимать решение, действует или не действует неприкосновенность Берлускони.

Иммунитет, введенный для итальянской политической элиты всего три года назад, защищал главу правительства от уголовного преследования по двум делам. В частности, Берлускони обвиняют в том, что десять лет назад он подкупил британского адвоката Дэвида Миллза, вынудив того сказать неправду в суде в защиту интересов премьера.

В 2009 году адвокат был признан виновным в получении взятки размером 600 тыс. долларов, однако позднее приговор был отменен из-за истечения срока давности дела. Второе дело на премьера было заведено в связи с тем, что он не заплатил налоги в ходе приобретения телевизионных прав для своей медиаимперии Mediaset.

Сам Берлускони отрицает свою вину, называя выдвинутые против него обвинения «смехотворными».