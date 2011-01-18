«Аравот». Армянский телеканал не обжалует решение НКТР

18 января 2011

Армянская телекомпания «ГАЛА ТВ», осуществлявшая вещание в Ширакском марзе и лишенная лицензии согласно результатам конкурса Национальной комиссии телерадиовещания (НКТР) 23 декабря 2010 года, не намерена обжаловать данное решение.

Согласно решению НКТР, телекомпания «ГАЛА ТВ» уступала телеканалу «Цайг» по многим критериям. Обе компании были оценены одинаково только за «плюрализм, многообразие и профессиональную подготовку персонала».

На вопрос «Аравот», собирается ли владелец телекомпании «ГАЛА ТВ» Ваан Хачатрян обжаловать данное решение НКТР в суде, последний заявил: «Нет. Если честно, меня не интересуют решения НКТР и их комментарии. Думаю, это излишне, не стоит».